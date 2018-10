Il Trend illiberale nel mondo. Lunedì 22 ottobre presentazione dei dialoghi di Reset

Presentazione del ciclo

22 ottobre 2018 – ore 11.30

Anteo Palazzo del Cinema, Via Milazzo 9, Milano

Reset presenta i dialoghi sul trend illiberale: cinque incontri, organizzati da novembre 2018 a febbraio 2019 con il sostegno della Fondazione Zampa e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università degli Studi di Milano per capire le ragioni della fragilità della democrazia di fronte alla crescita di movimenti politici illiberali, per comprendere le cause dell’incapacità delle classi dirigenti di introdurre correttivi all’azione di governo degli ultimi decenni e per interrompere questo ciclo di rabbia ed estremismo nazionalista.

La presentazione e l’apertura del progetto, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, sarà lunedì 22 ottobre, ore 11.30, all’Anteo Spazio Cinema di Milano – Sala Abadan in via Milazzo 9 con Giancarlo Bosetti, Maurizio Ferrera, Stefano Allievi, Michele Salvati, Tommaso Nannicini, Marina Calloni. Per partecipare all’evento è necessario registrarsi scrivendo a info@resetdoc.org.

Gli incontri del ciclo, che si terranno presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali in Via Conservatorio 7, Milano (ore 18-19,30) e saranno preceduti da seminari rivolti ad un pubblico specialistico (15.30-17.30), ruoteranno intorno a quattro parole chiave: fragilità, Europa, coesione e vulnerabilità. Vi parteciperanno Yascha Mounk, Giuliano Amato, Chiara Saraceno, Stefano Allievi, Mark Lilla, Sergio Fabbrini.

Sarà anche l’occasione per lanciare la sezione di Reset.it dedicata al progetto con interviste, articoli, video di alcuni fra i maggiori studiosi e intellettuali, tra cui Ronald Inglehart, Ivan Krastev, Massimo Livi Bacci, Alessandro Rosina e altri contributi che verranno pubblicati settimanalmente.

Il programma completo del ciclo di incontri sarà presto disponibile sul nostro sito.

Per informazioni scrivere a info@resetdoc.org

Ufficio stampa – Stilema srl

Tel. +39 0115624259

Anna Gilardi – anna.gilardi@stilema-to.it

Roberta Canevari – canevari@stilema-to.it- tel. 335 6585866

Sara Iacomussi – ufficiostampa@stilema-to.it – tel. 333 7149634