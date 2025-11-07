Pace possibile in un mondo in frantumi? Riguarda l’evento

Nel volume Cercando un paese innocente. La pace possibile in un mondo in frantumi, Pasquale Ferrara sfida il mito del “realismo politico” e rovescia l’adagio “se vuoi la pace, prepara la guerra”. In un tempo segnato da conflitti, il suo “paese innocente” è una metafora di una politica internazionale fondata non sul potere, ma sulla fiducia e sulla corresponsabilità tra nazioni. Un invito a pensare la pace come infrastruttura stabile della convivenza globale. L’ultimo libro dell’ambasciatore è stato al centro dell’incontro in occasione di BookCity Milano con Giovanni Scotto e Giancarlo Bosetti, moderato da Marina Calloni, giovedì 13 novembre alle ore 14.30 presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.