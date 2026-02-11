Venezia 2026: Virtù e resilienza democratica

25-30 maggio 2026 – Venice International University, Isola di San Servolo, Venezia

L’evento esplorerà il rapporto tra virtù civica ed etica pubblica in un contesto di crescente pressione sulle democrazie liberali da parte di attori autocratici, di una polarizzazione sempre più legata a identità e forme di leadership opportunistiche. Superando l’idea che siano le sole istituzioni a garantire la resilienza democratica, il programma muove dal presupposto che la democrazia dipenda anche dall’esistenza di culture morali condivise e da forme di cittadinanza radicate nella responsabilità, nella temperanza, nella competenza e nella reciprocità. I Seminari analizzeranno i processi attraverso cui emergono leader e comunità virtuosi, i meccanismi sociali che incentivano comportamenti eticamente responsabili e il ruolo delle tradizioni religiose e secolari nella formazione del carattere all’interno di società pluralistiche.

Questi saranno i temi al centro della summer school e della conferenza internazionale di Reset Dialogues on Civilizations, che si terranno presso la Venice International University, sull’Isola di San Servolo, dal 25-30 maggio 2026. L’evento sarà gratuito e interamente in inglese. Per ulteriori informazioni, clicca qui.

Tra gli speaker e docenti da tutto il mondo invitati (TBC) per l’edizione 2026:

Scott Appleby, Paolo Benanti, Massimo Borghesi, Giancarlo Bosetti, Luigino Bruni, Craig Calhoun, Marina Calloni, Adrien Candiard, José Casanova, Fadi Chehadé, Fadi Daou, Alessandro Ferrara, Pasquale Ferrara, Fulvia Giachetti, Philip S. Gorski, Vera King, Jonathan Laurence, Mimmo Lucano, Mauro Magatti, Eugenio Mazzarella, Hans Peter Muller, David Rasmussen, Hartmut Rosa, Giorgia Serughetti, Antonio Spadaro, Brandon Vaidyanathan e molti altri.