Nazionalismi e Unione Europea: un connubio possibile? Reset a BookCity

L’Occidente attraversa una crisi profonda: i conflitti ai confini d’Europa, la destabilizzante presidenza Trump, le incertezze geopolitiche e le difficoltà economiche mettono a rischio stabilità e valori condivisi. Istituzioni e leader, talvolta, non sembrano all’altezza di queste sfide. Dove cercare le radici di questo cambio epocale? È ancora possibile immaginare un ordine fondato su dialogo e regole comuni? E quali prospettive di pace restano in un mondo in guerra? Su questi temi verte Nazionalismo 2.0. La sfida sovranista all’Europa integrata (Mondadori Università, 2025), l’ultimo libro di Sergio Fabbrini.

Il volume sarà al centro di un incontro con l’autore organizzato da Reset, in collaborazione con l’ISPI e Mondadori Education, nell’ambito di BookCity Milano, sabato 15 novembre alle ore 18.30 a Palazzo Clerici . Parteciperanno il direttore di Reset DOC Giancarlo Bosetti ed Eleonora Tafuro Ambrosetti, senior research fellow presso il Centro Russia, Caucaso e Asia Centrale dell’ISPI.

La registrazione è gradita (clicca qui), ma non obbligatoria