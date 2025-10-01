Il rapporto tra capitalismo e democrazia liberale, un tempo fondato su compromessi sociali e istituzionali, che attenuavano e regolavano conflitti e tensioni, sembra oggi incrinato in modo irreversibile. L’esperienza degli Stati Uniti mostra in modo acuto l’erosione delle basi su cui reggeva quel compromesso che manteneva salde le divisioni tra i poteri, il governo del consenso dentro un perimetro di regole condivise. Emerge il rischio di un “divorzio” tra capitalismo e democrazia, con l’affermarsi di dinamiche che deformano la politica in forme autocratiche e patrimonialistiche. È su questo tema che Reset ha avviato un percorso di riflessione che porterà a un dossier con saggi, interviste e articoli di Branko Milanovich, Nancy Fraser, Alessandro Volpi, Carlo Galli, Michele Salvati, Emanuele Felice ed altri. Ad aprire il dibattito sarà un seminario con Wendy Brown, dell’Institute for Advanced Study di Princeton, il 10 ottobre alle ore 11.30 presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

L’evento si può seguire online cliccando qui