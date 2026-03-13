Il paradosso della guerra di Trump: contro l’Iran e il buon senso

Nella sua opera Della guerra, Carl von Clausewitz distingue tra guerre di annientamento, volte a distruggere politicamente l’avversario e a ottenerne la resa incondizionata, e guerre combattute per acquisire territorio, con l’obiettivo di un’espansione territoriale o di negoziati vantaggiosi. Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il fine ultimo dell’operazione in Iran non è l’espansione territoriale, ma un cambio di regime senza l’impiego di truppe americane sul terreno. Gli analisti a Washington sono ben consapevoli del fatto che l’amministrazione americana dovrà sostenere costi elevati per raggiungere questo obiettivo.

Ciò sarà ancora più difficile dopo la morte di sette soldati americani, e in un momento in cui una guerra contro l’Iran è già impopolare sia negli Stati Uniti che in Europa. Nei primi tredici giorni del conflitto, anche il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha insistito sul fatto che la guerra con l’Iran non è destinata a protrarsi indefinitamente. Tuttavia è difficile dare un senso a questo conflitto, soprattutto perché sta iniziando ad assumere i contorni di una guerra più lunga, con implicazioni internazionali. Molti Stati europei hanno ormai compreso le lezioni delle guerre precedenti in Medio Oriente: sanno che non c’è alcuna virtù nel colpire gli obiettivi sbagliati o nel distruggere siti del patrimonio culturale.

Trump e il suo gabinetto devono fare attenzione a non trasformare accidentalmente questa guerra contro la Repubblica islamica in una guerra contro la civiltà persiana. Se, per errore, un missile da crociera Tomahawk statunitense dovesse distruggere Persepoli o la Moschea Blu di Isfahan, si tratterebbe di un errore storico che il popolo iraniano non perdonerebbe mai: qualcosa di paragonabile alla distruzione della Reggia di Versailles o del Colosseo a Roma.

Dopo tredici giorni di guerra, i costi umani ed economici sono aumentati in modo allarmante, e non soltanto per l’Iran e gli Stati Uniti, ma per tutti i Paesi indirettamente coinvolti nel conflitto. Finora sono stati uccisi sette militari statunitensi e oltre 1.500 persone in Iran. Si stima che il coinvolgimento americano sia già costato a Washington circa 3,7 miliardi di dollari. È facile prevedere che i contribuenti statunitensi si troveranno presto ad aggiungere questo costo all’inflazione crescente e all’aumento dei prezzi del carburante. La guerra è già impopolare in molte capitali del mondo, inclusa gran parte dell’Europa, e questo rappresenterà un handicap significativo per i repubblicani mentre all’orizzonte si avvicinano le elezioni di metà mandato di novembre.

Per quanto riguarda lo Stato iraniano, si comporta come un attore non razionale, disposto a infliggere gravi danni al proprio contesto geopolitico pur di sopravvivere. L’Iran sta infliggendo il massimo dolore possibile agli Stati Uniti e ai loro alleati per restare al potere. Nonostante gli avvertimenti della Turchia e di diversi Paesi europei – che stanno cercando modi per correggere gli errori di Trump e mantenere aperto lo Stretto di Hormuz – Teheran ha continuato a compiere passi provocatori e a comportarsi in modo pericoloso, arrivando ad attaccare le infrastrutture dei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

L’ironia è che lo Stato iraniano vuole sopravvivere con la propria ideologia ma senza il popolo iraniano. L’assurdità omicida del regime sta nel suo desiderio di sopravvivere come dittatura teocratica, in opposizione alla stessa nazione che governa. Il regime iraniano trae la propria legittimità da due fonti principali: l’Islam e l’eredità della Rivoluzione iraniana del 1979.

Dopo quasi cinque decenni, la forza di entrambe queste fonti si è affievolita. Nell’Iran di oggi esiste un conflitto inconciliabile tra due sovranità concorrenti: da un lato la sovranità divina (Velayat-e Faqih) rivendicata dalla Guida Suprema, dall’altro la sovranità popolare – la volontà di essere cittadini autonomi – rivendicata dalla giovane e istruita classe media iraniana attraverso la società civile, gli ideali democratici e i diritti costituzionali. Nei 47 anni trascorsi dalla rivoluzione, la sfida all’autoritarismo all’interno della società iraniana si è tradotta in una vera e propria cultura del dissenso tra tre principali gruppi sociali: donne, giovani e intellettuali. Ciascuno di questi attori del dissenso incarna forme deliberate e consapevoli di resistenza contro la sovranità assoluta. Con la crescita della popolazione iraniana – passata da 38,5 milioni nel 1980 a oltre 92 milioni nel 2025 – la società post-rivoluzionaria è diventata progressivamente più secolare e meno ideologica.

Tuttavia, la crisi ideologica del regime iraniano è stata accompagnata da un’erosione dell’autorità e da una violenza statale estrema. Nel corso degli anni, ciò si è manifestato attraverso intimidazioni, repressione ed esecuzioni da parte del governo e delle sue forze militari e paramilitari contro i propri cittadini. Alla fine di gennaio 2026, secondo numerosi rapporti — del Guardian e Time, oltre alle testimonianze di personale medico e degli obitori di Teheran — quasi 35mila cittadini iraniani sarebbero stati uccisi in tutto il Paese dalle forze basij e dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Agli occhi del mondo, e dell’amministrazione Trump, il livello di repressione esercitato dal regime islamico ha messo in luce sia la fragilità della teocrazia iraniana sia la vulnerabilità organizzativa della società civile nel Paese. L’aspirazione ultima, più volte espressa dalla diaspora iraniana in diversi continenti, era quella di “riprendersi l’Iran” con l’aiuto delle forze militari statunitensi e israeliane.

Oggi il regime iraniano è un’entità ideologica e militarizzata con le spalle al muro, capace solo di uccidere o di essere uccisa. L’Iran è anche economicamente svantaggiato e non può sostenere una guerra di lungo periodo con una scorta sempre più ridotta di missili balistici e lanciatori. In poco più di una settimana di combattimenti, Teheran ha lanciato oltre 500 missili e 2mila droni, consumando una parte significativa dei suoi sistemi più sofisticati e a lungo raggio. Come spesso accade, il regime ha rivolto la propria forza letale contro la stessa popolazione. Una prova di ciò è emersa in una recente intervista al capo della polizia iraniana, Ahmadreza Radan, il quale – temendo una ripresa delle proteste antigovernative – ha avvertito che “chiunque scenda in piazza su richiesta del nemico sarà trattato come un nemico, non come un manifestante”.

Che cosa può fare allora l’umanità di fronte a questa mancanza di buon senso da entrambe le parti? Forse l’unico modo per fermare questa guerra e la diffusione della violenza in Medio Oriente è un impegno condiviso per la pace e per il valore della vita umana, che sia musulmana, ebraica o cristiana. Abbiamo bisogno di una morale minima capace di ispirare l’opposizione alla tirannia iraniana, insieme a un deciso ritorno al buon senso. Un buon senso che richiami la tradizione americana della virtù civica: la dedizione dei cittadini al bene comune e la capacità di anteporre il dovere pubblico all’interesse personale. Che ci si creda o no, oggi la società civile iraniana è più vicina ad alcuni dei valori della Rivoluzione americana di quanto non lo siano alcuni di coloro che lavorano per il governo americano a Washington e conducono guerre per espandere la propria capacità di fare la guerra. Se la guerra del 2003 in Iraq fu ingiusta, la guerra contro l’Iran è una guerra contro il buon senso e contro le virtù civiche del popolo iraniano.

Immagine di copertina: alcuni veicoli viaggiano lungo un’autostrada, sulla destra una statua in ricordo della guerra e un tabellone con l’ex guida suprema iraniana l’ayatollah Ali Khamenei, ucciso dai raid israelo-americani il 28 febbraio scorso. Nel cielo nubi nere dopo il bombardamento degli impianti di stoccaggio del petrolio nel Paese. (Photo by AFP)