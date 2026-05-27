Capitalismo e democrazia, è divorzio? Una nuova monografia Reset

Il rapporto tra capitalismo e democrazia non è mai stato sereno.È stato lotta, compromesso, negoziazione continua – e per qualche decennio, nel secondo Novecento, ha prodotto qualcosa di simile a un equilibrio: mercati regolati, diritti sociali, partiti dimassa, sovranità popolare. Quell’equilibrio ha cominciato a entrare in crisi con la svolta neoliberale degli anni Ottanta: oggi, si è rotto. Le democrazie si stanno torcendo in direzione autoritaria –erodendo diritti, concentrando potere esecutivo, criminalizzando il dissenso, normalizzando l’ideologia militarista – mentre le frazioni di capitale globale appaiono in conflitto e ingovernabili.Nel frattempo le guerre sono tornate, e con esse una geometria del potere inedita, che si alimenta di una violenza senza limite,guerre finanziarie, nuovi apparati militari-digitali, sanzioni come armi, catene di approvvigionamento militarizzate. Come siamo arrivati fin qui? E soprattutto: c’è ancora una via d’uscita?

A queste domande rispondono nove voci tra le più lucide del dibattito contemporaneo: Wendy Brown, Marina Calloni, EmanueleFelice, Carlo Galli, Michele Salvati, Paolo Segatti, Nadia Urbinati,Alessandro Volpi, Lea Ypi.

⇒ Scarica qui una copia dell’ebook. ⇐

Sommario

Introduzione – Capitalismo e democrazia – Fulvia Giachetti

Dalla Democrazia alla neo-oligarchia transnazionale, finanziaria e digitale

The West is the Rest. L’odine liberale si fa provinciale – Carlo Galli

La crisi delle coordinate spazio-temporali nel capitalismo digitale – Marina Calloni

Guerre finanziarie e nuovo disordine globale – Alessandro Volpi

Il problema europeo

In Europa siamo davanti al bivio federale – Michele Salvati

I tre fallimenti del neoliberalismo e una via per la rinascita democratica – Emanuele Felice

La crisi dei partiti e dell’organizzazione politica

Beyond Social Democracy. Uno sguardo diverso sulla crisi dei partiti socialdemocratici – Paolo Segatti

Riequilibrare il gioco del potere. Per un demos sociale – Nadia Urbinati

Oltre il liberalismo

Verso una democrazia riparativa – Wendy Brown

Ripensare la tradizione liberale – Lea Ypi

ISBN: Pagine: Prezzo: € Stato: Anno di pubblicazione: