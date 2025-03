Teologie e Pratiche del Pluralismo religioso nel Protestantesimo contemporaneo

3 aprile 2025, dalle ore 17 alle 19 | Tempio Valdese

Corso Vittorio Emanuele II, 23, Torino

In occasione della presentazione del progetto di ricerca di ResetDOC sulle teologie e pratiche del pluralismo religioso e del relativo workshop sul Protestantesimo, organizzato in collaborazione con la Chiesa Valdese di Torino, i rappresentanti delle diverse comunità religiose della città si riuniranno per una tavola rotonda con l’obiettivo di condividere esperienze locali di dialogo. La discussione si concentrerà su come le diverse confessioni interagiscono tra loro e su come le tradizioni religiose si siano adattate alla crescente diversità sociale e religiosa nel contesto urbano di Torino, offrendo prospettive dalle fedi protestante, cattolica, ebraica e musulmana.

SALUTI

Sergio Velluto Presidente del Concistoro della Chiesa valdese di Torino

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO V-THEO

Giancarlo Bosetti Direttore ResetDOC

José Casanova Georgetown University

Jocelyne Césari Georgetown University/University of Birmingham

AUTORITÀ RELIGIOSE E TESTIMONI DEL DIALOGO

Abdullahi Ahmed Abdullahi Consigliere comunale di Torino

Roberto Arnaudo Direttore della Casa di Quartiere San Salvario

Claudio Durando Direttore della Casa salesiana di San Salvario

Berthin Nzonza Concistoro della Chiesa Valdese di Torino/Mosaico Azioni per i Rifugiati

Debora Spini, NYU Florence/Syracuse University Florence

Moderati da Alessia Passarelli ResetDOC/Fscire