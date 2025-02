Università Tor Vergata: al via il Master in Holocaust and Memory Studies

Disponibili 10 borse di studio a copertura totale

Parte il Master in Holocaust and Memory studies attivato dall’Università di Roma Tor Vergata, erede dell’iniziativa decennale di Roma3, che ha formato studiosi, educatori e formatori in questo campo. Per rispondere alle esigenze nel campo della ricerca e della didattica della Shoah il Master ha un’impostazione interdisciplinare che spazia dalla storia alla psicologia, dalla letteratura all’arte, dalla sociologia alla storia delle idee.

Oltre agli ospiti internazionali insegneranno studiosi e professori delle varie università romane e italiane. Tra questi Lucia Ceci, Tommaso Caliò, David Bidussa, Gianluca Fiocco, Claudia Hassan, Gadi Luzzatto Voghera, David Meghnagi, Marina Formica, Andrea Minuz, Donatella Orecchia, Amedeo Osti Guerrazzi, Alessandro Piperno, Michela Ponzani, Claudio Procaccia, Frediano Sessi, Marco Solinas e altri. I corsi proposti sono vari e comprendono argomenti come “Il nazismo e lo sterminio degli ebrei in Europa”, “Memoria e Shoah”, “Stereotipi antiebraici nell’immaginario cristiano”, “Scrittura cinema e testimonianza”, oltre a tematiche più specifiche, come la persecuzione dei disabili, degli omosessuali e la resistenza ebraica nei ghetti. A questi si aggiungono percorsi dedicati alla Shoah in relazione a diverse forme artistiche, con corsi su letteratura, cinema, musica e arte.

Inizio: 6 marzo 2025

La scadenza per presentare domanda è il 15 febbraio

Per ulteriori informazioni, clicca qui.

Contatti: massimo.caon@uniroma2.it, hassan@lettere.uniroma2.it