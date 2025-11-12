La via stretta dell’Europa tra guerra e nazionalismo

21 novembre 2025, ore 18.30

Focolari Meeting Point, Via del Carmine 3, Roma

Una riflessione a partire dal volume di Sergio Fabbrini Nazionalismo 2.0, sulle sfide che l’Unione Europea si trova oggi ad affrontare e sulle possibili vie per rilanciare il suo progetto politico e istituzionale. Parteciperanno insieme all’autore il 21 novembre ore 18.30 presso il Focolari Meeting Point, Marta Dassù (Aspenia), Pasquale Ferrara (Reset DOC), Patrizia Giunti (Università di Firenze) e l’ex europarlamentare Pasqualina Napoletano.

Per partecipare in presenza, clicca qui.

L’evento si può seguire online cliccando qui