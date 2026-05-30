Giancarlo Bosetti e Pasquale Chessa presentano “Italiani, amici nemici” di Bobbio e De Felice

10 giugno 2026, ore 18:00, Fondazione Primoli, Via Giuseppe Zanardelli, Roma

Nella primavera del 1995, in un incontro organizzato dalla rivista «Reset», Norberto Bobbio, il filosofo azionista che considera il 25 aprile 1945 «una data fondamentale non solo per l’Italia», e Renzo De Felice, lo storico autore di una monumentale biografia di Mussolini che definisce l’8 settembre 1943 come il «giorno in cui morì l’idea di patria», si confrontano sul ruolo della Resistenza nella nascita della Repubblica. Divisi dalla valutazione degli avvenimenti del 1943-45, i due intellettuali appaiono uniti dal rispetto dei valori democratici e liberali e dall’esigenza di sottrarre il giudizio storico sul fascismo alle polemiche politiche.

Riproposto in questo volume a distanza di trent’anni, mentre in Europa le destre riscuotono ampi consensi e in Italia il governo è guidato da un partito erede della forza politica sconfitta dalla lotta di Liberazione, il dialogo tra Bobbio e De Felice conserva intatta la sua attualità e si rivela lo specchio di un paese ancora alla ricerca di una memoria condivisa

Presentano Giancarlo Bosetti e Pasquale Chessa

Intervengono Giuliano Amato, Simona Colarizi, Giovanni Orsina

Modera Bruno Manfellotto

10 giugno 2026, ore 18:00, Fondazione Primoli, Via Giuseppe Zanardelli, Roma

L’incontro è gratuito e aperto al pubblico, fino a esaurimento posti