Venezia 2025: Il malcontento della democrazia

26-31 maggio 2025 – Venice International University, Isola di San Servolo, Venezia

Mentre le democrazie liberali e la socialdemocrazia attraversano un declino, la vita politica è sempre più segnata da malcontento, proteste e un senso di alienazione dalle élite, mentre le classi lavoratrici e medie temono la marginalizzazione economica. I tradizionali strumenti di mediazione, come sindacati e partiti politici, appaiono sempre meno efficaci, alimentando una polarizzazione radicale, il rifiuto della politica e l’ascesa di visioni estremiste. I tentativi di affrontare crisi legate a salari, alloggi e sicurezza si sono rivelati insufficienti, aggravando le disuguaglianze e compromettendo la mobilità sociale. Oggi, la filosofia politica deve affrontare una sfida cruciale: comprendere le ragioni del declino democratico e individuare nuovi strumenti per gestire il conflitto emergente tra i molti e i pochi.

Questi saranno i temi al centro della summer school e della conferenza internazionale di Reset Dialogues on Civilizations, che si terranno presso la Venice International University, sull’Isola di San Servolo, dal 26 al 31 maggio 2025. L’evento sarà gratuito e interamente in inglese. È online la call per partecipare alla summer school. Cerchiamo studenti e giovani ricercatori. Per candidarsi e ulteriori informazioni, clicca qui.

La summer school

La summer school si svolgerà nei primi tre giorni precedenti la conferenza (lunedì, martedì e mercoledì) e si concluderà con la stessa conferenza, della durata di due giorni e mezzo. Le sessioni si terranno per l’intera giornata (dalle 9:00 alle 18:00).

Deadline: 28 marzo 2025.