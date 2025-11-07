Reset » Idee » Pace possibile in un mondo in frantumi? Un evento Milano BookCity

Redazione
7 Novembre 2025
13 novembre 2025, dalle ore 14.30 alle 16.30
Edificio CIVITAS – ex U6, Aula Pagani
Università degli Studi di Milano-Bicocca

 

Nel volume Cercando un paese innocente. La pace possibile in un mondo in frantumi, Pasquale Ferrara sfida il mito del “realismo politico” e rovescia l’adagio “se vuoi la pace, prepara la guerra”. In un tempo segnato da conflitti, il suo “paese innocente” è una metafora di una politica internazionale fondata non sul potere, ma sulla fiducia e sulla corresponsabilità tra nazioni. Un invito a pensare la pace come infrastruttura stabile della convivenza globale. L’ultimo libro dell’ambasciatore sarà al centro dell’incontro in occasione di BookCity Milano con Giovanni Scotto e Giancarlo Bosetti, moderato da Marina Calloni, giovedì 13 novembre alle ore 14.30 presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

L’evento si può seguire online cliccando qui

