Napoli crocevia di mondi. Un incontro interreligioso organizzato da Reset

16 ottobre 2026 ore 9:30-12:30

Aula Magna Università L’Orientale – Rettorato, Palazzo Du Mesnil, Via Partenope 10/A-Napoli

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Nazionalismo religioso, violenza settaria, polarizzazione e il crescente uso di discorsi religiosi da parte di politici e attori coinvolti sono divenuti elementi caratterizzanti di diversi conflitti, specie nel Mediterraneo e Medio Oriente. Tuttavia, quest’area del mondo è definita dalla sua complessità, ed i fitti intrecci di fenomeni religiosi con fratture sociali rendono il quadro d’insieme di non facile interpretazione. In questo contesto, la domanda principale è se, nei conflitti (in particolare nel Mediterraneo e nel Medio Oriente), la religione costituisca parte del problema o parte della soluzione. Le religioni rappresentano un ostacolo o una risorsa per la dicotomia pace/guerra? La risposta è che esiste, indubbiamente, una “ambivalenza del sacro” cioè la commistione, nelle religioni, di sentimenti di solidarietà e compassione con fenomeni di violenza e intolleranza.

Napoli, per storia e vocazione, si affaccia sul Mediterraneo “mare del meticciato”, e rappresenta un punto focale per una “teologia dell’accoglienza” reciproca tra le religioni. Napoli è stata e rimane uno snodo dell’incontro, anche in senso critico, tra le Religioni del Libro, che a Napoli sono approdate da strade diverse e con esiti diversi, ma sempre in modo originale e creativo. In tale quadro, Napoli può sviluppare il suo potenziale di attore operativo nei processi di prevenzione dei conflitti e di costruzione della pace. La sua specifica configurazione storica, sociale e religiosa le consente di funzionare come laboratorio urbano di dialogo interreligioso applicato, in cui la convivenza non è soltanto enunciata ma praticata nello spazio pubblico.

Programma

9:30-9:45 Introduzione e saluti

Giosuè Grimaldi , Club Atlantico Napoli

, Club Atlantico Napoli Antonio Lopes , Prorettore Università di Napoli “L’Orientale”

, Prorettore Università di Napoli “L’Orientale” Pasquale Ferrara, Presidente di Reset DOC, Luiss Guido Carli

9:45 -10:45 Tavola rotonda 1

Religioni e conflitti. Dal locale al globale

Fabio Petito , Professore di Religione e Affari Internazionali, Università del Sussex

, Professore di Religione e Affari Internazionali, Università del Sussex Roberta Ascarelli , Presidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia

, Presidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia Adnane Mokrani, Docente di Teologia Islamica, Pontificia Università Gregoriana

Modera: Salvatore Capasso, Direttore del Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio culturale del CNR

Pausa (15’)

11:00-11:20 Tavola rotonda 2

Religioni, bene comune e beni comuni

Mustafa Cenap Aydin , Direttore – Istituto Tevere, Roma

, Direttore – Istituto Tevere, Roma Letizia Tomassone , Professoressa di Studi Femministi e di Genere – Facoltà Valdese di Teologia

, Professoressa di Studi Femministi e di Genere – Facoltà Valdese di Teologia Marta Maffia , Scuola di Pace e ricercatrice presso l’Università di Napoli “L’Orientale”

, Scuola di Pace e ricercatrice presso l’Università di Napoli “L’Orientale” Gaetano Castello, Vescovo – Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo, Napoli

Modera: Adriana Valerio, Storica e teologa del cristianesimo

12:20 Conclusioni

Roberto Tottoli, Rettore dell’Università di Napoli “L’Orientale”

Biografie dei relatori

Giosue Grimaldi è Presidente del Club Atlantico di Napoli. Nato a Napoli nel 1946, si è laureato in Ingegneria meccanica all’Università Federico II e ha conseguito un Master in Business Administration all’Università Bocconi. Dopo il servizio come ufficiale del Genio Navale della Marina Militare, ha lavorato per quasi trent’anni in Italtel come dirigente responsabile di Amministrazione, Finanza e Controllo degli stabilimenti di Santa Maria Capua Vetere e Marcianise. Nel 2004 ha fondato Grimaldi Management, società di consulenza per il passaggio generazionale nelle imprese familiari. È Senatore dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, con cui collabora sui temi della geopolitica e della logistica, ed è stato Vicepresidente nazionale dell’Istituto Italiano di Navigazione. Ha curato, in coordinamento con la NATO e l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, conferenze sui cambiamenti climatici e sulla cooperazione internazionale.

Antonio Lopes (Napoli, 1960) è professore ordinario di Economia politica presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Napoli L’Orientale, dove ha coordinato il Nucleo di Valutazione (2021-2024) e il Corso di Studi in Relazioni Internazionali (2018-2021). È membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Studi Internazionali. Laureato in Economia alla Federico II, si è perfezionato presso il Centro “Manlio Rossi-Doria” di Portici, la New York University, il Fondo Monetario Internazionale e l’Université Catholique de Louvain. Prima dell’Orientale ha insegnato all’Università della Calabria, di Foggia e della Campania Luigi Vanvitelli. Ha svolto attività di consulenza per il Ministero dello Sviluppo Economico, la CONSOB e la SVIMEZ, di cui è consigliere di amministrazione dal 2018. Le sue ricerche riguardano la politica monetaria e il debito pubblico, i sistemi finanziari europei, l’efficienza del settore creditizio e le politiche di sviluppo del Mezzogiorno. È autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.

Pasquale Ferrara, già Direttore Politico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dal 2021 al 2025, è Presidente di Reset DOC. È stato Inviato Speciale dell’Italia per la Libia e ha ricoperto lunghi incarichi a Santiago del Cile, Atene, presso l’Unione Europea e a Washington. Dal 2016 al 2020 è stato Ambasciatore d’Italia ad Algeri. Tra il 2011 e il 2016 è stato Segretario Generale dell’Istituto Universitario Europeo (IUE) di Firenze. Attualmente insegna Diplomazia e Negoziato alla LUISS Guido Carli e Politiche attive e preventive per la pace presso l’Istituto Universitario Sophia di Loppiano. Il suo libro più recente è Cercando un paese innocente. La pace possibile in un mondo in frantumi (2023).

Fabio Petito è professore di Religion & International Affairs e di Relazioni Internazionali presso la School of Global Studies dell’Università del Sussex. Ha insegnato alla SOAS di Londra, all’ESCP-EAP di Parigi e all’Università di Napoli L’Orientale. Si è laureato con lode in Discipline Economiche e Sociali (DES) all’Università Bocconi di Milano, ha conseguito un MSc in International Politics all’Università del Galles ad Aberystwyth e il dottorato presso il Dipartimento di Relazioni Internazionali della London School of Economics, dove è stato anche editor di Millennium: Journal of International Studies. Dirige la Religion & Foreign Policy Initiative dell’Università del Sussex, è non-resident senior fellow del Freedom and Prosperity Center dell’Atlantic Council e responsabile del Programma ISPI “Religioni e Relazioni Internazionali”, sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Roberta Ascarelli (Napoli) è professoressa ordinaria di Lingua e letteratura tedesca all’Università di Siena, sede di Arezzo. Si occupa principalmente di letteratura austriaca tra Ottocento e Novecento, con numerosi saggi su autori fin de siècle (Roth, Zweig, Perutz, Canetti, Buber) e monografie su Arthur Schnitzler (1995) e Hugo von Hofmannsthal (2004), di cui ha curato anche edizioni italiane, tra cui la Lettera di Lord Chandos. Ha insegnato Giudaistica all’Università di Vienna e Cultura jiddish alla Sapienza di Roma e a Siena, dedicandosi in particolare all’autobiografia ebraico-tedesca, da Glückel von Hameln a Freud. In questo ambito ha curato, tra gli altri, Oltre la persecuzione: donne, ebraismo, memoria (2004) e, con Claudia Sonino, “Scrivo tedesco perché sono ebreo” (2008). Ha coordinato progetti di interesse nazionale di area ebraico-tedesca. Dirige la rivista Daf Werkstatt, fa parte della redazione di Cultura tedesca ed è stata visiting professor alle Università di Toronto, Rochester e Harvard.

Adnane Mokrani, teologo musulmano impegnato nel dialogo interreligioso, è stato il primo teologo musulmano a insegnare in un’università pontificia. È docente di Studi islamici e Relazioni islamo-cristiane presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma e Senior Research Fellow della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII (Fscire), presso la sede di Palermo: la Biblioteca “Giorgio La Pira” e Centro di ricerca su storia e dottrine dell’Islam. Laureato in Teologia islamica e religioni comparate all’Università Emir Abdelkader di Costantina (1989), ha conseguito un dottorato in Teologia islamica all’Università al-Zaytuna di Tunisi (1997) e un dottorato in Relazioni islamo-cristiane al Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (PISAI) di Roma (2005), dove ha poi insegnato dal 2009 al 2020. È stato membro del Consiglio scientifico per la Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione presso il Ministero dell’Interno. Si occupa di teologie islamiche classiche e moderne e di studi coranici in dialogo con gli studi biblici. Tra le sue pubblicazioni: Leggere il Corano a Roma (2010) e, con Brunello Salvarani, Dell’umana fratellanza e altri dubbi (2021).

Salvatore Capasso è economista dello sviluppo e, dal 2023, Direttore del Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che riunisce quindici istituti e circa novecento persone. Dal 2012 è professore ordinario di Politica economica presso il Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici dell’Università di Napoli Parthenope. Laureato a Napoli, ha conseguito due dottorati di ricerca, a Napoli e a Manchester. Partito dallo studio dei mercati finanziari e del rapporto tra finanza e crescita, ha esteso la sua ricerca al ruolo di istituzioni, regole e fiducia nello sviluppo economico, occupandosi di sviluppo finanziario, economia sommersa, corruzione, fiscalità e, più di recente, del Mediterraneo nelle trasformazioni dell’economia globale. È autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche, tra cui più di 70 articoli su riviste internazionali peer-reviewed, e cura il rapporto annuale Mediterranean Economies (Il Mulino).

Mustafa Cenap Aydin, nato a Istanbul, vive a Roma dal 2004. Si è laureato in Scienze politiche e in Sociologia all’Università del Bosforo (Boğaziçi) di Istanbul. A Roma ha studiato teologia cattolica e dialogo interreligioso alla Pontificia Università Gregoriana, diritto ecclesiastico e costituzionale alla LUMSA e sociologia delle religioni alla Pontificia Università Angelicum. È docente del Master in mediazione culturale e religiosa della Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana e insegna alla Summer School EUCA dell’Università di Cambridge. È membro del Consiglio direttivo di Religions for Peace Italia e del Consiglio esecutivo della Fondazione pontificia Scholas Occurrentes. Ha ideato e conduce il programma radiofonico I passi del dialogo su On the Move Radio.

Letizia Tomassone, pastora della Chiesa Valdese di Firenze, è professoressa e coordinatrice dei corsi di Studi femministi e di genere presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma e componente della Commissione per il Dialogo Interreligioso della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Attiva nella promozione del dialogo interreligioso, nei suoi studi ha approfondito il modo in cui la relazione tra interpretazione dei testi sacri, pratiche religiose e riflessione teologica determina la rappresentazione dei generi e influenza il linguaggio liturgico e della predicazione. Tra le sue pubblicazioni: Dialoghi in cammino. Protestanti e musulmani in Italia oggi (a cura di, 2010); Un vulcano nel vulcano. Mary Daly e gli spostamenti della teologia (a cura di, 2011); Figlie di Agar. All’origine del monoteismo due madri (2014); Crisi ambientale ed etica. Un nuovo clima di giustizia (2015).

Marta Maffia è ricercatrice in Didattica delle lingue moderne presso l’Università di Napoli L’Orientale, dove ha conseguito il dottorato e insegna Apprendimento linguistico e Didattica delle lingue moderne. Nel 2023 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professoressa associata. Le sue ricerche riguardano l’acquisizione dell’italiano come lingua seconda, in particolare da parte di migranti adulti con bassa scolarizzazione, il plurilinguismo delle comunità immigrate, le lingue di culto nelle chiese evangeliche in Italia e l’analisi del parlato in ambito clinico. Coordina i progetti di ricerca GULP, sui repertori linguistici di immigrati adulti, e STRADD, sulle tecnologie del parlato. La sua monografia Analfabetismo, abilità orali e lingue seconde (2023) ha vinto il Premio AItLA 2022. È da lungo tempo impegnata nelle attività dell’Associazione Scuola di Pace di Napoli, dove dal 2008 insegna italiano ai migranti e coordina le attività didattiche.

E. Mons. Gaetano Castello, nato a Napoli nel 1957, è Vescovo titolare di Nove e, da maggio 2026, Presidente della Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CEI. Ordinato sacerdote nel 1982 per la Diocesi di Teramo-Atri, è incardinato dal 1993 nell’Arcidiocesi di Napoli. Ha conseguito la Licenza in Sacra Scrittura e il Dottorato in Teologia Dogmatica. Dal 1985 insegna Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, di cui è stato Decano, Vicepreside e Preside. Nell’Arcidiocesi di Napoli è stato, tra l’altro, Vicario Episcopale per l’Evangelizzazione e la Catechesi (2007-2012), Delegato Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, Padre Spirituale del Seminario Arcivescovile e Responsabile della pastorale biblica.

Adriana Valerio, storica e teologa, è docente di Storia del Cristianesimo e delle Chiese all’Università di Napoli Federico II. È stata presidente dell’Associazione femminile europea per la ricerca teologica (ESWTR) e della Fondazione Valerio per la storia delle donne. Tra le fondatrici del Coordinamento Teologhe Italiane, dirige la collana internazionale “La Bibbia e le donne”. Da oltre vent’anni si dedica alla ricostruzione della presenza delle donne nella storia cristiana. Tra le sue opere: Cristianesimo al femminile (1990), Donna potere e profezia (1995), Madri del Concilio. Ventitré donne al Vaticano II (2012) e Le ribelli di Dio. Donne e Bibbia tra mito e storia (Feltrinelli, 2014). Ha inoltre curato Donne e Bibbia. Storia ed esegesi (2006) e l’Archivio per la Storia delle donne (2004-2011).