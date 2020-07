La rivolta dei clacson anti-Netanyahu che scuote Israele

È l’estate della resistenza contro “King Bibi”. L’Israele che non si piega continua la protesta contro il primo ministro Benjamin Netanyahu. A raccontarlo, con il prezioso contributo sul campo di Cesare Pavoncello, è questo viaggio tra i “resistenti”, che non mollano nonostante il Covid-19 e un clima infuocato, in tutti i sensi.

Protesta sonora

Quasi tutte le auto che sabato hanno attraversato il ponte Youssef nella Valle dell’Hula hanno suonato il clacson per simpatia, mentre di tanto in tanto un’auto si fermava e i suoi passeggeri gridavano “solo Bibi”. Sotto il ponte, decine di persone galleggiavano su gommoni, e sui bordi si erano radunati alcuni manifestanti affiliati al movimento “Bandiera nera”. L’organizzatore della protesta, Noga Ronen, ha gridato ai vacanzieri: “Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha fatto affidamento per tutti questi anni sul metodo del divide et impera. Cercando di avviare un conflitto tra di noi”. Alcuni hanno risposto, altri si sono limitati a galleggiare.

Questa è stata la quarta settimana in cui migliaia di israeliani sono usciti a protestare sui ponti e negli incroci in tutto il Paese, e con il passare delle settimane le proteste sono cresciute. Secondo i leader del movimento, questa settimana ci sono state proteste in 200 località. La manifestazione al ponte Youssef è iniziata nel caldo del pomeriggio di sabato, per catturare l’attenzione dei bagnanti. Eldad Shoham, un membro del Kibbutz Malkiya, è venuto alla protesta per quattro settimane di fila, e dice che ciò che lo ha portato ad aderire è stato l’arresto di uno dei suoi leader, Amir Haskel. “Ho 76 anni, con molti problemi di salute. Ero favorevole all’adesione dei giovani”.

Gil Eliahu Shoham ha confessato di avere “paura per lo Stato di Israele, per i miei figli e nipoti”. Quello che sta succedendo qui ora e negli ultimi anni ha distrutto completamente il governo, tranne i tribunali. Fanno di tutto per servire un uomo che è accusato penalmente e non vuole comportarsi come lui stesso aveva raccomandato a Ehud Olmert anni fa”, riferendosi alla richiesta di Netanyahu all’ex primo ministro Ehud Olmert di dimettersi di fronte alle accuse di corruzione. Amir Fitzer, che vive al Kibbutz Shamir, viene alla protesta al ponte ogni settimana. Sabato ha detto che sperava che “questa fosse l’ultima settimana”. Noi, come gente del posto, non scendiamo a valle perché è affollato, ma lui [Netanyahu] è riuscito a farmi uscire”.

Alle 17.00 un contingente più grande si è manifestato all’incrocio di Gomeh, a sud di Kiryat Shmona. Circa 200 persone di età diverse erano venute a protestare, creando un’atmosfera di carnevale, con il rumore di corna di plastica, tamburi e bambini che facevano segni. I manifestanti hanno tirato fuori cartelli con su scritto “abbiamo bisogno di nuova solidarietà, avete fallito, dimettetevi” e hanno sventolato varie bandiere – bandiere nere, bandiere israeliane e bandiere dell’orgoglio Lgbtq.

Peter Izikovitz del kibbutz Lahavot Habashan è venuto con sua moglie Leslie e le sue due figlie, Tali e Maya. È un veterano della protesta, fin dai tempi in cui era studente in Sudafrica, da dove è andato via in segno di protesta contro l’apartheid. “Vengo da una famiglia che ha combattuto per la giustizia. Dall’omicidio di Rabin sento che in questo Paese sta succedendo qualcosa di brutto. Per tutti gli anni in cui Bibi è stato in campo politico, tutto è andato in direzione del marciume, dell’odio e della corruzione. La gente è in un posto schifoso”.

Tal, che vive e lavora al kibbutz Merom Golan e sta studiando per diventare istruttrice di Pilates, è venuta alla protesta con le sue amiche, tutte trentenni, Dana, del kibbutz Amiad e Yael di Karkom. “Mia madre è una contestatrice abituale”, ha detto Tal con un sorriso imbarazzato. “Mi ha mandato lei”. Per Tal questa è la prima protesta a cui abbia mai partecipato. “Non mi piace protestare, ma questa volta sono andati troppo oltre e non possiamo restare in silenzio”. Nella prima ondata ho detto, figo, torneremo da Tel Aviv al kibbutz, dai nostri genitori”. Tal racconta di aver lavorato nei ristoranti e aggiunge che “aprono, chiudono, sempre. Basta così. La gente non ha soldi”.

Sul ponte Hoshaya sulla strada 77, nella Galilea inferiore, il clacson delle auto rende difficile sentire altro. Uri Ganor, 70 anni, è venuto a protestare durante un viaggio nella zona. “Abbiamo visto le bandiere e siamo venuti ad unirci a loro per un po’ di tempo. Poi andremo a Tel Aviv e protesteremo lì”.

Noa Sharif ha 27 anni ed ha da poco terminato la leva militare. Ed ora, invece di concedersi una meritata vacanza, è tra le animatrici della protesta: “Non mi considero una pacifista sempre e comunque – dice Noa – so che nella sua storia, Israele ha dovuto fronteggiare guerre e terrorismo. Ma non ci siamo battuti per vedere un promo ministro fare scempio di legalità e anteporre i suoi interessi personali a quelli del Paese. Netanyahu sta distruggendo lo Stato di diritto e oggi sono qui per dire, assieme a tanti altri. Not in my name”.

Sarit Avraham, architetto, e Yaara Gur-Arieh, insegnante di fotografia di Moshav Tzippori, sono venuti a protestare per la prima volta “e continueremo a farlo fino alle dimissioni del primo ministro”, hanno detto insieme. Secondo Avraham “quello che ci ha fatto iniziare è quello che sta succedendo nel Paese. Hanno fatto dieci passi indietro. Di nuovo l’isolamento, di nuovo soffocante. L’intera faccenda della seconda ondata di coronavirus è di uscire dall’annessione e dal suo processo”, ha detto, riferendosi a Netanyahu. “Spaventa la gente e la mette in quarantena. È stato così nove anni fa, quando è riuscito a far tacere la gente. Spero che questa volta non ci riesca”.

Il suo amico Gur-Arieh, invece, pensa che sia una questione politica. “Sono di sinistra, scrivilo. Sono un orfano dell’esercito; ho dato il sangue per questo Paese. Ogni cittadino dovrebbe essere trattato con dignità. Non ci vergogniamo di nessuno. L’abbiamo costruito tutti. Non ci distruggeranno. Ha distrutto tutto ciò che c’era di buono. Lasciatelo andare… punto.”

Iniziano le discussioni tra i manifestanti e le persone che transitano in macchina, pro e contro. “Che differenza fa, l’importante è che ci vedano”, sostiene Merav Levin, responsabile della protesta al ponte Hoshaya. “Ci sono più persone ogni sabato” – racconta. “Abbiamo iniziato con 50 o 60, una settimana dopo, da 80 a 90, ora andremo oltre i 100, c’è una buona atmosfera qui ed è divertente. Ci sono più giovani. Finora ci sono state solo persone anziane. Resteremo qui per tutto il tempo che ci vorrà”.

Un po’ più a sud, all’incrocio di Nahalal, circa 100 persone stavano protestando con molte auto che suonavano il clacson a sostegno. Di tanto in tanto passa un’auto e i suoi occupanti gridano a gran voce contro di loro. Grace Sherman di Moshav Nahalalal, che è venuta con il suo compagno e suo figlio, ha protestato ieri per la prima volta. “Il cambiamento è necessario e il Paese deve essere salvato”, dice. “Da molto tempo non appartiene più ai suoi cittadini e noi dobbiamo uscire e occuparci del futuro dei nostri figli”. A causa del Coronavirus, Sherman non protesta davanti alla residenza del primo ministro a Gerusalemme, ma, promette, “saremo qui ogni sabato”.

Yoel Freudenberg, un 92enne di Nahalalal e apparentemente il più anziano manifestante, è venuto con sua figlia per la terza settimana. “La situazione è peggiorata. Non so se sarà d’aiuto, ma qualcuno deve farlo. Non possiamo comportarci come se non ci importasse. Ma non abbastanza persone si preoccupano”.

Anche molti ponti nella Jezreel Valley erano pieni di manifestanti. La sera, quando cala l’oscurità nella valle, il ponte vicino a Manshiya Zbeda, a circa 2 chilometri di distanza, era pieno di manifestanti.

“Due settimane fa erano 20, una settimana fa 150, ora 250”, spiega Amnon Shaham di Moshav Tel Adashim mentre è in piedi sul ponte. I manifestanti portavano un enorme cartello che recita “Non starò in silenzio perché il mio Paese ha cambiato volto”. Ed è un volto che fa paura. Ciò che è stato incoraggiante, rimarca Shaham, è stata “la risposta degli automobilisti”. Il clacson, i pollici alzati. Si può stabilire un contatto visivo dal ponte ed è incoraggiante. La gente sente di non essere sola”. E questa consapevolezza moltiplica le energie e genera entusiasmo.

“Le manifestazioni di Tel Aviv e Gerusalemme, le proteste sui ponti, dimostrano che l’Israele del dialogo e della legalità non si è arresa ad un autocrate che annovera tra i suoi più ferventi sostenitori esterni gente come Bolsonaro, Orban, Trump”, dice a Reset Gideon Levy, icona del giornalismo progressista israeliano. “Questo movimento – aggiunge Levy – non ha partiti alle spalle e questa è la sua forza, perché non si lascia ingabbiare dai vecchi mestieranti della politica”.

Il re è nudo

“La rinascente pandemia di Coronavirus di Israele sta scuotendo le fondamenta della società e della politica israeliana così come le abbiamo conosciute – annota Chemi Shalev, firma storica di Haaretz – La paura del ritorno della peste e l’ansia per il suo terribile impatto economico stanno minando il senso di sicurezza e di benessere dell’opinione pubblica israeliana, che da lungo tempo ha un senso di sicurezza e di benessere. La rabbia repressa e le frustrazioni si stanno riversando in proteste di strada arrabbiate, con Benjamin Netanyahu sempre più additato come colpevole”.

“Netanyahu – aggiunge Shalev – sta incontrando il lato negativo del suo decennale dominio personale sulla governance e la politica israeliana. Dopo aver sistematicamente eliminato le figure del Likud percepite come potenziali minacce, prendendo il controllo dell’intera destra e rivendicando il merito di tutti i successi dei suoi successivi governi, Netanyahu ha assunto una presenza più grande della vita nella vita israeliana, che ora sta tornando a perseguitarlo. Da solo in cima, Netanyahu sta sopportando il peso dell’estate di paura, disgusto e malcontento di Israele”. Ma quel peso potrebbe rivelarsi insopportabile per “King Bibi”.

La protesta dei clacson risuona in tutta Israele. Ed è una protesta che parte dal basso, che unisce generazioni diverse, arabi ed ebrei, oltre le appartenenze politiche ed etnico-religiose. Per loro ciò che conta è l’inclusione e non l’annessione. Manifestano sui ponti contro coloro, Netanyahu in testa, che pensano a rafforzare ed estendere il muro dell’apartheid.

Ha collaborato Cesare Pavoncello.

Foto: Ahmad Gharabli / AFP.