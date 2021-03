Dieci anni dopo l’inizio della Primavera araba – una stagione presto declassata nell’analisi di alcuni osservatori a ‘Inverno arabo’ – assistiamo oggi a cambiamenti inimmaginabili all’epoca, sia a livello interno che in termini di equilibri di potere nella regione. Quel desiderio di democrazia – all’origine delle rivoluzioni in Tunisia, Egitto, Libia, Siria e Yemen e dei movimenti di protesta in Marocco, Algeria, Giordania, Libano e Iraq – non si è spento, ma solo in minima parte è stato pienamente soddisfatto negli ultimi dieci anni. Ed è proprio un sentimento generale di incompiutezza il fil rouge che attraversa le società arabe in questo incipit di terzo decennio degli anni 2000, un’epoca ancora più fosca visto che la crisi sanitaria rende ogni prospettiva di ripresa economica distante.

Coinvolgendo illustri studiosi e analisti esperti di Nord Africa e Medio Oriente, Reset DOC ha voluto organizzare una doppia conferenza, il 14 e il 15 dicembre 2020, dedicata agli epicentri delle crisi regionali. Gli atti di quel consesso – articolato in una prima giornata sull’Inverno arabo, tra aspettative disattese e barlumi di speranza, e una seconda riservata all’Eccezione tunisina, tanto fragile quanto preziosa in un contesto democratico sempre più arido – sono raccolti in questa pubblicazione, di bruciante attualità.

SOMMARIO

Prefazione

Soli Özel

Introduzione

Federica Zoja

Parte I – Un inverno arabo?

La Primavera araba a quota dieci: come si sono spente le speranze democratiche dell’Egitto?

Amr Hamzawy

La costruzione della nuova Libia: dalla rivoluzione fallita allo Stato fallito?

Arturo Varvelli

La prevenzione come pietra angolare della lotta al terrorismo in Marocco

Zineb Benalla

Il mosaico algerino: tra liberazione sociale e adattamento sociale

Pasquale Ferrara

La Primavera Araba dieci anni dopo: un bilancio

Lisa Anderson

Turbolenze arabe: tra cambiamento e resistenza

Stefano M. Torelli

Parte II – L’eccezione tunisina nella regione

Democratizzazione consociativa: l’esperienza tunisina dal 2011 al 2019

Aymen Boughanmi

La democrazia tunisina, dieci anni dopo

Sharan Grewal

La Tunisia post rivoluzionaria a quota 10: le insidie delle ‘Twin Tolerations’

Ruth Hanau Santini

In che modo la Tunisia ha creato una vera democrazia?

Radwan Masmoudi

Il ruolo dei partiti islamisti nel futuro democratico della Tunisia

Jonathan Laurence