30 gennaio – 1 febbraio 2025 | John Cabot University, Roma

Location di giovedì 30 gennaio: Lungotevere Raffaello Sanzio 11

Location del 31 gennaio e del 1 febbraio: Aula Magna, Via della Lungara 233

La conferenza internazionale affronterà le sfide critiche delle democrazie liberali. Esplorerà il loro fallimento nel rispondere in modo efficace alle ansie e ai bisogni dei cittadini che lottano contro la globalizzazione, l’occupazione precaria, i cambiamenti demografici e l’esclusione sociale. Questi problemi, amplificati dalla retorica populista e dalla percepita indifferenza delle élite liberali, hanno portato a una crescente polarizzazione, al decadimento della coesione sociale e alla stagnazione ideologica in politica.

L’evento esaminerà anche il contesto globale più ampio, inclusi il ritorno delle sfide nazionaliste e autoritarie, le critiche alla meritocrazia e l’erosione delle strutture protettive comunitarie. I partecipanti si confronteranno con diverse prospettive, analizzando perché le democrazie liberali faticano a unire i cittadini attorno a obiettivi a lungo termine e come possano colmare il divario crescente tra élite e popolazione. La conferenza si propone di rivalutare le basi culturali e politiche della democrazia liberale attraverso un dialogo interdisciplinare, e di individuare nuovi approcci alla leadership che affrontino le paure e frustrazioni pubbliche, promuovendo al contempo l’inclusività, la solidarietà e la fiducia.

Programma *

Giovedì 30 gennaio

18:00 – 18:15 Saluti

Franco Pavoncello, Presidente dell’Università John Cabot

Giancarlo Bosetti, Presidente esecutivo di Reset DOC

18:15 – 19:45

Sessione 1: Affrontare la questione della “malattia” della democrazia liberale

Sheri Berman, Barnard College (online)

Moreno Bertoldi, Istituto Italiano di Studi Politici Internazionali

Lea Ypi, London School of Economics

Moderatore: Michael Driessen, Università John Cabot

Venerdì 31 gennaio

9:00 – 9:45 Keynote speech: Le élite sono sorde al malcontento sociale ed economico?

Michael Lind, Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, Università del Texas a Austin

9:45 – 10:45

Sessione 2: Le cause del disagio tra economia e politica

Giuliano Amato, ex Presidente della Corte Costituzionale Italiana

Jeffry A. Frieden, Università di Columbia & Emeritus, Università di Harvard

Moderatore: George Hoguet, George and Marie Hoguet Family Fund

10:45 – 11:00 Pausa caffè

11:00 – 12:30

Sessione 3: Il rischio di divorzio tra capitalismo e democrazia

Wolfgang Streeck, Emeritus, Istituto Max Planck per lo Studio delle Società (online)

Mauro Magatti, Università Cattolica di Milano

Moderatore: Federigo Argentieri, Università John Cabot

12:30 – 14:00 Pranzo

14:00 – 16:00

Sessione 4: Via dalle guerre culturali: Come?

James D. Hunter, Università della Virginia

Jean Claude Kaufmann, CNRS, Francia

Adrian Pabst, Università del Kent

Olivier Roy, Instituto Universitario Europeo (EUI)

Moderatore: Marina Calloni, Università di Milano-Bicocca

16:00 – 16:30 Pausa caffè

16:30 – 18:30

Sessione 5: I pochi contro i molti: allontanarsi dalla lotta di classe tradizionale

Seyla Benhabib, Università di Yale (online)

Nadia Urbinati, Università di Columbia (online)

David Hopkins, Boston College

Moderatore: Pamela Harris, Università John Cabot

Sabato 1 febbraio

9:15 – 11:15

Sessione 6: La critica post-liberale da prendere sul serio

Seth Jaffe, LUISS Guido Carli

John Milbank, Università di Nottingham

Giorgia Serughetti, Università di Milano-Bicocca

Jonathan White, London School of Economics

Moderatore: Tom Bailey, Università John Cabot

11:15 – 11:30 Pausa caffè

11:30 – 13:30

Tavola rotonda: La strada da percorrere – Salvare il liberalismo da se stesso

Giuliano Amato, ex Presidente della Corte Costituzionale Italiana

Craig Calhoun, Università dello Stato dell’Arizona

Alessandro Ferrara, Università di Roma-Tor Vergata

Michael Lind, Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, Università del Texas a Austin

Ruth Hanau Santini, Università di Napoli-Orientale

Valeria Termini, Università di Roma III

Moderatore: Jonathan Laurence, Reset Dialogues US & Boston College

*L’agenda potrebbe subire modifiche.

⇒ L’evento sarà interamente in inglese ⇐