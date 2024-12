Il futuro dell’America e le guerre culturali

12 Dicembre 2024 | Ore 17.30 | Online

Il successo elettorale di Donald Trump è un segno di declino autoritario nella democrazia americana, o una risposta al fallimento del Partito Democratico nel mantenere le sue promesse? Daron Acemoglu ha recentemente sostenuto quest’ultima tesi, suggerendo che la sinistra si sia concentrata troppo sul riconoscimento culturale a discapito delle tutele materiali. Questa negligenza verso le fondamenta materiali dell’ordine sociale ha acuito le tensioni, alimentando le “guerre culturali“. Spostare l’attenzione da questi conflitti verso le protezioni sociali per affrontare le crisi globali è un’idea interessante – ma è fattibile, e come potrebbe essere realizzata?

È intorno a questi interrogativi che verterà la prossima tavola rotonda online di Reset, giovedì 12 dicembre 2024, ore 17.30. Seyla Benhabib (Yale University), James D. Hunter (University of Virginia), Ivan Krastev (Center for Liberal Strategies) e Michael Sandel (Harvard University) prenderanno parte alla discussione, moderata da Giancarlo Bosetti (Reset DOC) e Jonathan Laurence (Reset Dialogues US).

Per partecipare all’evento, su Zoom, iscriversi qui.

Il webinar sarà interamente in inglese.

Biografie degli speaker:

Seyla Benhabib è Eugene Meyer Professor di Scienze Politiche e Filosofia presso l’Università di Yale ed è riconosciuta per il suo lavoro su etica, politica e diritto internazionale. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Ernst Bloch, il Premio Leopold Lucas, il Premio Meister Eckhart e, nel 2024, il Premio Theodor W. Adorno della città di Francoforte, e detiene diversi titoli honoris causa. La sua ricerca si concentra sul dialogo culturale in una civiltà globale.

James Davison Hunter è LaBrosse-Levinson Distinguished Professor presso l’Università della Virginia e direttore dell’Institute for Advanced Studies in Culture. La sua ricerca esplora cultura, religione e ordine morale, con opere acclamate come Culture Wars e Science and the Good. È anche direttore della rivista The Hedgehog Review e consulente per le sfide culturali contemporanee.

Ivan Krastev è presidente del Centre for Liberal Strategies a Sofia e Fellow dell’Institute for Human Sciences di Vienna. Autore di The Light That Failed, ha ricevuto il Premio Jean Améry e il Premio Lionel Gelber. Krastev fa parte di numerosi consigli, tra cui il European Council on Foreign Relations e Open Society Foundations.

Michael Sandel è professore di Filosofia Politica all’Università di Harvard, acclamato per il suo lavoro sulla giustizia, l’etica e la democrazia. I suoi libri, come The Tyranny of Merit e What Money Can’t Buy, e il suo corso Justice hanno raggiunto un pubblico globale. Conduce anche discussioni della BBC su dilemmi etici e ha ricevuto il Premio Principe delle Asturie per le Scienze Sociali in Spagna. Sandel ha fatto parte del President’s Council on Bioethics ed è membro dell’American Academy of Arts and Sciences.