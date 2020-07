Israele, si allarga la protesta contro il governo Netanyahu-Gantz

Un virus può far nascere un Governo politicamente “contro natura”, ma lo stesso virus può farlo cadere, se tal Governo si dimostra assolutamente incapace di far fronte all’emergenza Covid-19 e alle sue pesantissime ricadute sociali ed economiche. È il caso d’Israele. Per giustificare la sua giravolta politica, un vero e proprio tradimento per molti dei suoi sostenitori, il leader di Blu e Bianco, Benny Gantz, aveva tirato in ballo proprio la “guerra al coronavirus” come giustificazione al suo ingresso, in qualità di ministro della Difesa e premier a staffetta, con quello che in tutte le campagne elettorali degli ultimi undici mesi aveva descritto come un “politico eversore” che anteponeva i suoi interessi personali (leggi guai giudiziari) a quelli del Paese: Benjamin Netanyahu.

Ora Gantz rischia di essere travolto, e con lui “King Bibi” dalla marea montante della protesta che da settimane scuote Israele. Quello di Reset è un viaggio all’interno di un movimento che, per le sue caratteristiche, non ha precedenti nella storia d’Israele. Ad accompagnarci in questo viaggio sono Nir Hasson, firma di punta di Haaretz, il quotidiano progressista di Tel Aviv, e Cesare Pavoncello, da oltre trent’anni prezioso collaboratore di chi scrive.

“L’ondata di proteste che ha ‘travolto’ Gerusalemme nelle ultime settimane – spiega Hasson – ha diverse caratteristiche che dovrebbero preoccupare i sostenitori del primo ministro Benjamin Netanyahu. In primo luogo, guardate i segnali. La manifestazione di sabato sera comprendeva centinaia di diversi tipi di cartelli fatti in casa, scritti a mano in ebraico, arabo, inglese… Alcuni sono quasi provocatori, come “anche Mussolini, Ceausescu e Gheddafi si sono rifiutati di dimettersi”. Alcuni sono infantili, come “Bibi-zibi” (“zibi” è lo slang ebraico per “non c’è modo”). Alcuni sono intelligenti, come “Voldemort sarebbe meglio”. Se i cartelli scritti a mano sono una misura di autenticità, allora la protesta anti-Netanyahu è estremamente autentica; è emersa dalla base. Nelle due settimane dall’inizio delle manifestazioni, il numero di manifestanti in Paris Square è passato da circa 1.000 a circa 10.000 che erano presenti lo scorso sabato sera. sapendo che ci sarebbe stato il rischio di essere arrestati. All’una di domenica mattina, all’una di notte, centinaia di giovani si sono seduti per strada mentre la polizia iniziava a trascinarli via e ad arrestarli. Tutti avevano apparentemente preso in considerazione la possibilità dell’arresto e l’avevano accettata con equanimità, anche con gioia. Anche se solo 15 persone sono state arrestate sabato sera, rispetto alle 55 arrestate giovedì, ciò non è dovuto al fatto che le persone erano meno disposte ad essere arrestate. Piuttosto, è stato perché la polizia si è finalmente resa conto che gli arresti non fanno altro che alimentare le fiamme delle proteste. “Ogni persona arrestata porta con sé 20 amici alla manifestazione successiva”, ha detto un organizzatore della protesta.

Terzo – prosegue Hasson – c’è la resistenza dei manifestanti. Le manifestazioni fuori dalla residenza del primo ministro in Balfour Street proseguono per ore, ma il volume dei clacson delle biciclette non diminuisce mai un attimo. Chiunque sia stato lì e abbia visto e parlato con i manifestanti sa che sono veramente arrabbiati e profondamente frustrati. Dopo ore di manifestazioni e di urla, ci sono ancora centinaia di persone disposte ad affrontare i cannoni ad acqua della polizia o ad essere spinte da agenti di polizia a cavallo. Lo zoccolo duro dei manifestanti è costituito da persone trentenni senza famiglia. Una gran parte di loro è disoccupata, il che li rende molto più determinati rispetto alla media dei manifestanti israeliani. Quarto, c’è la debolezza a destra. Chiaramente, Netanyahu gode ancora di un ampio sostegno popolare; questo è evidente in ogni sondaggio. Ma per qualche ragione, i suoi sostenitori preferiscono rimanere a casa. Giovedì, il Likud ha chiesto una mobilitazione totale con lo slogan: “You’ll never walk alone, Benjamin Netanyahu”. “Non camminerai mai da solo, Benjamin Netanyahu”. Questo sforzo ha prodotto solo 200 persone, forse un po’ di più. La maggior parte erano persone anziane, attivisti irriducibili della sezione del Likud di Gerusalemme. E si trovavano di fronte a 5.000 persone.

Sabato sera, i leader della protesta hanno fatto notare che non corrispondono allo stereotipo del normale manifestante di sinistra. Si sono potute vedere persone che indossavano la kippah, e anche alcuni uomini ultra-ortodossi sono venuti a manifestare la loro solidarietà. Solo il tempo dirà se queste sono eccezioni che dimostrano la regola o i primi forieri del cambiamento.

Quinto, il luogo. Ai margini di entrambe le manifestazioni, gli attivisti del razzista La Familia, un gruppo isolato di fan radicali della squadra di calcio Beitar Gerusalemme correva in giro alla ricerca di vittime facili tra le persone che lasciavano la protesta. Li hanno attaccati, insultati e leggermente feriti. Tuttavia, chiunque avesse prestato attenzione avrebbe sentito quanto fossero frustrati dal fatto che a Gerusalemme, tra tutti i luoghi, si stavano svolgendo grandi manifestazioni contro Netanyahu. “Andatevene dalla nostra città”, gridavano (oltre alle numerose maledizioni che volevano umiliare le manifestanti). “Tornate a Tel Aviv”. È significativo il fatto che queste proteste si svolgano in Paris Square a Gerusalemme e non in Piazza Rabin a Tel Aviv. Non solo la mobilitazione richiede uno sforzo maggiore da parte dei manifestanti, ma sconvolge gravemente la vita nel quartiere del primo ministro.

Inoltre, le proteste si sono diffuse anche a Cesarea, dove si trova la casa privata di Netanyahu, oltre a decine di altre località a livello nazionale. Il fatto che sembrano esserci persone disposte a manifestare contro di lui quasi ovunque è l’ennesimo sviluppo che dovrebbe preoccuparlo.

Nonostante tutto questo – avverte l’analista di Haaretz – il successo dei manifestanti non è garantito. Nessuno è ancora riuscito a spiegare come queste manifestazioni di forza nelle strade possano tradursi in manovre politiche che caccerebbero Netanyahu dalla residenza del primo ministro.

Il ministro di polizia

“Non è importante dove. Lo stesso trattamento per tutti, questo è quello che voglio. Non un trattamento discriminatorio o diverso“. No, questo non è Martin Luther King, Jr. È il ministro della Pubblica Sicurezza Amir Ohana. E no, non sta assolutamente perseguendo l’uguaglianza. Sta abusando della nozione di uguaglianza per diffondere odio, violenza e divisioni, come è sua abitudine, dice a Reset Michael Sfard, tra i più autorevoli giornalisti israeliani. Le sue osservazioni durante la conversazione della scorsa settimana con il commissario di polizia ad interim Motti Cohen, riportata dai media (e che non ha negato), non sono meno orribili. L’uomo responsabile dell’organizzazione con la più ampia autorità per usare la forza contro i civili si è lamentato con Cohen in un modo che implicava che i suoi uomini non stavano brutalizzando i manifestanti nella residenza del primo ministro in Balfour Street come fanno durante le manifestazioni degli arabi, degli ultra-ortodossi e degli israeliani etiopi. Se fosse stata una manifestazione di uno di quei gruppi, ha rimproverato il comandante della polizia, “è così che sarebbe sembrato?”.

Il messaggio dell’uomo che ha anche ordinato alla polizia di esaminare lo spostamento delle manifestazioni in un altro luogo è chiaro e agghiacciante. Ci siamo abituati alle rotazioni scandalose di Ohana. Ci siamo abituati al suo stile alla Trump, che scuote ogni volta di nuovo con commenti che mostrano disprezzo per i valori democratici fondamentali, negano principi fondamentali come i controlli e gli equilibri tra i rami del governo e seminano e incitano all’odio. Ancor più importante, ci siamo abituati alla mancanza di vergogna con cui serve il suo padrone, quello accusato di corruzione, frode e violazione della fiducia, a come si inchina ad ogni rivale ed è pronto ad annientarlo. Fino a poco tempo fa era il ministro della giustizia di Israele, e ora è ministro della pubblica sicurezza. In effetti, ci siamo abituati a lui.

Il re è nudo

“La rinascente pandemia di Coronavirus di Israele sta scuotendo le fondamenta della società e della politica israeliana così come le abbiamo conosciute – annota Chemi Shalev, scrittore e icona del giornalismo progressista israeliano – La paura del ritorno della peste e l’ansia per il suo terribile impatto economico stanno minando il senso di sicurezza e di benessere dell’opinione pubblica israeliana. La rabbia repressa e le frustrazioni si stanno riversando in proteste di strada arrabbiate, con Benjamin Netanyahu sempre più additato come colpevole. Netanyahu – aggiunge Shalev – sta incontrando il lato negativo del suo decennale dominio personale sulla governance e la politica israeliana. Dopo aver sistematicamente eliminato le figure del Likud percepite come potenziali minacce, prendendo il controllo dell’intera destra e rivendicando il merito di tutti i successi dei suoi successivi governi, Netanyahu ha assunto una presenza più grande della vita nella vita israeliana, che ora sta tornando a perseguitarlo. Da solo in cima, Netanyahu sta sopportando il peso dell’estate di paura, disgusto e malcontento di Israele”.

“Netanyahu reagisce alle proteste come ha sempre fatto: criminalizzando i manifestanti, scagliandosi contro i media indipendenti, gridando al complotto – dice a Reset Nitzan Horowitz, presidente del Meretz, la sinistra pacifista israeliana – ma stavolta è stato spiazzato dalla determinazione e dalla costanza con cui decine di migliaia di israeliani continuano a manifestare in difesa della legalità e contro un Primo ministro che si ritiene al di sopra della legge e che ha dimostrato l’assoluta incapacità nel fronteggiare l’emergenza del coronavirus. In questo, ha seguito a ruota il suo amico americano: Donald Trump”.

Ma c’è di più. E quel di più lo sottolinea Ayman Odeh, il leader della Joint List, la Lista araba unita, che con i suoi 15 parlamentari è la terza forza alla Knesset: “La destra – dichiara Odeh, – era convinta di detenere il monopolio della piazza. Così non è. Quello che è nato è un movimento dal basso, che unisce generazioni diverse, che ha rotto vecchie barriere identitarie. Netanyahu è stato spiazzato da questo movimento – aggiunge Odeh – e lo si vede dalle sue reazioni scomposte. Ogni qual volta viene contestato, Netanyahu grida la complotto, al colpo di Stato, ma così facendo crea le condizioni pe una ‘guerra’ delle piazze che può avere effetti devastanti per la tenuta democratica del Paese”.

Ed è una preoccupazione che sta montando sempre più, di fronte a un primo ministro che criminalizza la protesta e torna a gridare al complotto, ordito da “media compiacenti e i circoli di sinistra”.

Le “Bandiere nere”, concordano gli analisti politici a Tel Aviv, rappresentano qualcosa di inedito per Israele: è un movimento che rifiuta di essere incasellato politicamente, che non accetta “abbracci” strumentali di qualche vecchio arnese della politica in cerca di palchi mediatici, ma che al tempo stesso sa costruire alleanze sui temi che sono al centro della mobilitazione. Quanto alle forme di lotta, in queste otto settimane, i manifestanti hanno dimostrato creatività e capacità di radicamento, utilizzando i social media come amplificatori dei propri messaggi ma non come sostitutivi della piazza. Di certo, non sono un fenomeno “passeggero”, destinato a consumarsi nel breve tempo. “King Bibi” li ha bollati come anarchici di sinistra, addirittura come “bolscevichi”. Ma questa caricatura demonizzante non sembra funzionare: recenti sondaggi danno la popolarità di Netanyahu in forte caduta, mentre cresce il malessere sociale verso un Governo incapace di fronteggiare le ricadute economiche, oltre che sanitarie, del Covid-19.

Ha collaborato da Gerusalemme Cesare Pavoncello.

Foto: A. Gharabli / AFP