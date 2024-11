Casa della Cultura, via Borgogna 3, Milano

12 Novembre 2024, ore 21:00

Reset DOC, in collaborazione con la Fondazione Oasis, presenta Exiting Violence: The Role of Religion, a cura di Debora Tonelli e Gerard M. J. Mannion (De Gruyter Publ., 2024). Questo volume contiene una raccolta di saggi che ha esaminato il tema della violenza nelle tradizioni religiose e nei loro testi sacri. Esplora inoltre i percorsi che portano al radicalismo e alla violenza e quelli che ne consentono il superamento. La presentazione del volume, edito in inglese, sarà accompagnata dalla distribuzione di sintesi e brani in italiano.

Parteciperanno:

Giancarlo Bosetti, direttore di Reset DOC;

Debora Tonelli, Fondazione Bruno Kessler e Georgetown University;

Martino Diez, direttore scientifico della Fondazione Oasis, Università Cattolica di Milano;

Enzo Pace, professore emerito di Sociologia presso l’Università di Padova;

Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita

Presiede:

Ferruccio Capelli, direttore della Casa della Cultura di Milano.