La radicalizzazione dei talebani in Afghanistan passa per le scuole

L’Afghanistan è l’unico Paese al mondo in cui alle donne e alle ragazze è completamente vietato l’accesso all’istruzione e al lavoro nella maggior parte dei settori, comprese le Ong. Mentre le restrizioni su donne e ragazze hanno giustamente ricevuto una certa attenzione a livello internazionale, un aspetto importante del regime oppressivo dei talebani che non ha ricevuto sufficiente attenzione è l’indottrinamento sistematico dei ragazzi e, più recentemente, delle ragazze in alcune province, attraverso il sistema educativo.

Il sistema educativo istituito in Afghanistan sotto il precedente governo riconosciuto a livello internazionale, in particolare i programmi scolastici e universitari, includevano diverse materie e insegnamenti religiosi. La presenza diffusa di studi islamici in entrambi i contesti educativi ha sollevato preoccupazioni circa il suo potenziale impatto sullo sviluppo ideologico degli studenti. Alcuni studi hanno suggerito che l’approccio all’educazione islamica nelle scuole e nelle università possa aver contribuito alla radicalizzazione di alcuni studenti, portandoli verso organizzazioni estremiste come i talebani e altri gruppi estremisti islamici.

Tuttavia, la rigida interpretazione dell’Islam da parte dei talebani li ha portati a considerare il precedente sistema educativo come non sufficientemente “islamico”, spingendoli a introdurre cambiamenti radicali nei programmi scolastici. Nel dicembre 2022 è stato pubblicato un piano di studi talebano, che proponeva la sostituzione delle materie secolari con quelle religiose. In particolare, il piano suggeriva l’eliminazione di tre materie: belle arti, educazione civica e studi culturali. Considerava l’arte “inutile”, l’educazione civica – che comprendeva argomenti come la Costituzione del 2004, la democrazia e i diritti umani – “dannosa” e gli studi culturali “non necessari”.

Le loro linee guida includono anche la rimozione di immagini di esseri viventi dai libri di testo, poiché ritengono che fotografare animali ed esseri umani sia contrario agli insegnamenti islamici. Insistono inoltre sul fatto che le immagini potrebbero essere dannose per la mente dei giovani studenti e descrivono le foto di atleti stampate nei libri di testo come “semi-nude”. Il piano enfatizza specificamente l’inclusione dei concetti di jihad e di jihadismo nei curricula. Include dettagli come “l’essenza del concetto di jihad è combattere con le spade” e come sia religiosamente gratificante “allevare cavalli durante la jihad”.

Oltre alle modifiche ai programmi di studio, i leader talebani hanno anche ripetutamente dichiarato il loro piano per espandere il numero di madrase in Afghanistan. Le madrase sono storicamente centri per soli uomini, dove si insegnano materie come il Corano, la sua interpretazione, l’arabo e l’Islam. In genere non richiedono tasse scolastiche e forniscono vitto e alloggio gratuiti ai loro studenti.

Nell’ottobre 2023, l’Ispettore Generale Speciale per la Ricostruzione dell’Afghanistan (SIGAR) ha riferito che le politiche educative dei talebani stavano riducendo la qualità complessiva dell’istruzione limitando le materie insegnate agli studenti, in quanto i talebani intendevano eliminare alcune materie secolari da tutti i livelli di istruzione e concentrarsi solo sugli studi islamici in linea con la loro interpretazione dell’Islam. L’agenzia ha anche aggiunto: “I talebani hanno convertito in madrase le strutture per la formazione degli insegnanti e le scuole primarie e secondarie in diverse province, hanno manifestato l’intenzione di convertire altre scuole primarie e secondarie in madrase e hanno iniziato a reclutare attivamente insegnanti”. I talebani hanno già convertito diverse scuole pubbliche in madrase. Un esempio è la scuola superiore Abdul Hai Habibi nella città di Khost, che un tempo contava circa 6mila studenti.

A differenza del precedente governo afghano, che investiva principalmente nelle scuole e nelle università pubbliche e rimaneva indifferente alle madrase, i talebani intendono investire in modo significativo in queste ultime. In un decreto emanato all’inizio del giugno 2022, il leader talebano Mullah Hebatullah ha delineato la creazione e il finanziamento delle madrase jihadiste in Afghanistan. Il primo articolo del decreto sottolinea che “tutte le madrase jihadiste devono seguire il programma di studi approvato dai talebani”. Il gruppo mira a istituire fino a dieci madrase in ciascuno dei 420 distretti dell’Afghanistan.

Durante l’occupazione sovietica dell’Afghanistan, molti leader talebani afghani hanno studiato in madrase come la Darul Uloom Haqqania in Pakistan. Si dice che ci siano più di 30mila madrase in Pakistan e la Darul Uloom Haqqania, la più grande, è quella i cui ex alunni occupano posizioni chiave nel governo talebano. Sirajuddin Haqqani, ministro degli Interni dei talebani, Amir Khan Muttaqi, ministro degli Esteri, e Abdul Baqi Haqqani, ex ministro dell’Istruzione superiore, sono solo alcuni di coloro che hanno studiato alla Haqqania.

Sebbene coloro che occupano posizioni chiave nel governo talebano non abbiano ricevuto un addestramento militare nelle madrase che hanno frequentato, hanno in programma di includere l’addestramento militare e i concetti jihadisti nei loro curricula. In occasione di una recente cerimonia di consegna dei diplomi di una madrasa jihadista nella provincia afghana di Paktia, Khalil al-Rahman Haqqani, ministro talebano per gli Affari dei migranti e dei rimpatriati, ha sottolineato che le madrase religiose dovrebbero “insegnare anche concetti jihadisti e militari”.

I talebani stanno concentrando la loro attenzione sulle aree dell’Afghanistan che sono state resistenti alla loro ideologia. Secondo i leader talebani, queste regioni sono state maggiormente colpite dall'”occupazione”. Istituendo numerose madrase in queste aree, i talebani mirano a ridurre la probabilità di resistenza al loro dominio. Kabul, Balkh e Panjshir sono tra le province in cui i talebani hanno investito di più negli ultimi due anni, istituendo madrase per ragazze e ragazzi in diversi distretti.

La decisione dei talebani di chiudere le scuole femminili e la loro rapida espansione delle madrase in tutto l’Afghanistan, come la creazione di 95 nuove madrase nella sola provincia di Panjshir, ha sollevato serie preoccupazioni su quale possa essere il loro piano, soprattutto perché sembra che stiano anche iniziando a limitare le possibilità di istruzione all’estero. Nell’agosto 2023, ad esempio, i talebani hanno impedito a 100 studentesse di recarsi negli Emirati Arabi Uniti per proseguire gli studi universitari. Allo stesso modo, il ministro dell’Istruzione Superiore talebano Nadim ha negato il permesso di viaggio a un gruppo di 500 studenti maschi che avevano ricevuto una borsa di studio per studiare in Russia, affermando: “Andate come musulmani e tornate come comunisti”.

Come gruppo noto per il suo sostegno agli attentati suicidi e per il sostegno finanziario alle famiglie di tali attentatori, i talebani sembrano impegnati a diffondere la loro ideologia in tutto il Paese, non solo all’interno dei loro ranghi. Con il ritorno dei talebani al potere, l’Afghanistan è diventato l’unico Paese al mondo a incorporare ufficialmente un’unità di attentatori suicidi nella propria struttura militare. Questo inquietante sviluppo, che già solleva preoccupazioni per la futura instabilità, è allarmante quanto il piano dei talebani di plasmare una generazione di loro seguaci attraverso l’addestramento nelle madrase jihadiste.

Mentre le madrase sono tradizionalmente centri per soli uomini, negli ultimi anni le ragazze hanno iniziato a frequentare le madrase in alcune zone del Paese. A Kunduz, ad esempio, nel 2014 circa 6mila ragazze erano iscritte a tempo pieno alla madrasa Ashraf-ul Madares, un luogo che è stato anche accusato di radicalizzare le donne.

Recenti sviluppi dimostrano l’intenzione dei talebani di promuovere le madrase come alternativa alle scuole pubbliche, anche per le ragazze. Recentemente, i funzionari talebani hanno dichiarato che tutte le ragazze afghane, indipendentemente dalla loro età, potranno studiare nelle madrase. Sebbene non sia stato oggetto di attenzione a livello mondiale, il recente aumento del numero di madrase jihadiste ha suscitato preoccupazioni tra coloro che hanno familiarità con la questione in Afghanistan. Il ricercatore religioso Mohammad Moheq avverte che l’espansione delle madrase religiose di stampo talebano trasformerà l’Afghanistan in un terreno fertile per l’estremismo religioso. E aggiunge: “Chiunque abbia una ragionevole comprensione dell’Afghanistan e del mondo comprende che la crescita delle madrase in Afghanistan equivale a scavare la tomba del Paese”. Nella visione dei talebani, le madrase trasformeranno l’Afghanistan in un enorme deposito di esplosivi religiosi, facendo infine esplodere il Paese”.

Analogamente, Shah Gul Rezai, insegnante ed ex membro del Parlamento afghano, ha recentemente spiegato che l’obiettivo dei talebani nel convertire le scuole in madrase è duplice: primo, diffondere l’estremismo religioso e un’interpretazione distorta degli insegnamenti religiosi. In secondo luogo, ammettendo le ragazze nelle madrase, come è avvenuto in alcuni distretti, i talebani vogliono ingannare la comunità internazionale facendo credere di sostenere l’istruzione femminile e ottenere il riconoscimento internazionale. Rezai avverte: “Se i Talebani riusciranno a sostituire le scuole pubbliche con le madrase, ciò avrà gravi conseguenze non solo per l’Afghanistan, ma anche per la regione e per il mondo”.

Il piano dei Talebani di espandere le madrase jihadiste in Afghanistan è motivo di preoccupazione. In primo luogo, senza un’istruzione laica completa che includa tecnologia, scienza, lettura e scrittura, gli studenti non saranno dotati delle competenze necessarie per contribuire alla società o guadagnare un reddito. Questo potrebbe portare a un indebolimento dell’economia in Afghanistan, dove più della metà della popolazione è già insicura dal punto di vista alimentare, secondo il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. Inoltre, se lasciata incontrollata, potrebbe portare a un ciclo infinito di violenza in Afghanistan e svolgere un ruolo destabilizzante nella regione. Anche se le madrase talebane non producono una generazione di jihadisti, potrebbero comunque creare una società con una visione distorta del mondo che diffonde l’odio verso le donne e le persone di altre religioni.

Immagine di copertina: alcuni bambini afghani leggono il Corano in una madrasa nel distretto Fayzabad della provincia di Badakhshan, il 27 dicembre 2023. Foto di Omer Abrar/Afp.