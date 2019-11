Senza la chiave di lettura dello squilibrio demografico euro-africano, e senza un’analisi consapevole dei contesti di partenza e transito dei flussi, è impossibile comprendere la portata della sfida migratoria cui l’Europa è chiamata a rispondere. È questa la considerazione di partenza da cui muove il nuovo studio collettivo promosso da Reset DOC, la rivista e organizzazione diretta da Giancarlo Bosetti.

Per ovviare alla dominante distorsione del tema nel dibattito pubblico italiano ed europeo, il volume mira dunque a fornire dati, cifre e riferimenti essenziali per inquadrare nella sua intera dimensione la “questione euro-africana”, che promette di divenire di sempre maggior centralità nei decenni a venire.

Il volume, curato per Reset DOC da Stefano Torelli, vede i contributi di studiosi italiani e internazionali quali Alessandro Rosina, Giovanni Carbone, Matt Herbert e Nayma Qayum, così come di giornalisti conoscitori della realtà africana come Andrea De Georgio.

La Sfida Mediterranea. Alle radici della pressione migratoria sarà presentato in anteprima all’interno di BookCity Milano 2019 domenica 17 novembre alle ore 16.00 presso la Cascina Casottello di via Fabio Massimo 19.

A dibattere dei temi sollevati dal libro insieme col pubblico saranno Alessandro Rosina, professore di Demografia e Statistica Sociale all’Università Cattolica di Milano, Lia Quartapelle, responsabile Esteri e Cooperazione Internazionale PD, e Stefano Torelli, ricercatore allo European Asylum Support Office, coordinati da Danilo De Biasio, direttore del Festival dei Diritti Umani.

L’accesso all’evento è libero sino a esaurimento dei posti disponibili.

Le prime copie del volume saranno disponibili alla presentazione di BookCity. A partire dal giorno successivo, il libro sarà scaricabile in formato digitale sul sito www.reset.it.

Seguirà, nel mese di dicembre, la pubblicazione dell’edizione inglese del volume Mediterranean Challenge. What pushes people from Africa nortwhards, in formato e-book su www.resetdoc.org.