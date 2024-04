Il dialogo tra le religioni abramitiche nella politica globale

16 aprile 2024 | Ore 14:30-16:30

Online

> L’iniziativa sarà interamente in inglese e si potrà seguire cliccando qui.

Michael Daniel Driessen, affiancato da Giancarlo Bosetti, Sihem Djebbi, Claudio Fontana e Paolo Maggiolini, parlerà della sua ultima pubblicazione, The Global Politics of Interreligious Dialogue: Religious Change, Citizenship, and Solidarity in the Middle East, un libro che esamina la crescita delle iniziative statali di dialogo interreligioso sponsorizzate in Medio Oriente e il loro utilizzo come strumento politico per coinvolgere le comunità e le idee religiose. Esplora sia la storia del dialogo interreligioso sia l’evoluzione degli approcci teologici al pluralismo religioso nelle tradizioni del cattolicesimo romano e dell’Islam sunnita, a partire da quattro studi sul dialogo in Medio Oriente – la comunità dei Focolari in Algeria, la Fondazione Adyan in Libano, il Centro Internazionale Re Abdullah bin Abdulaziz per il Dialogo Interreligioso e Interculturale (KAICIID) dell’ Arabia Saudita e il Centro Internazionale di Doha per il Dialogo Interreligioso (DICID) del Qatar.

Interverranno:

–> Michael Daniel Driessen (John Cabot University)

–> Giancarlo Bosetti (Reset DOC)

–> Sihem Djebbi (Université Sorbonne Paris Nord e Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale)

–> Claudio Fontana (Oasis Foundation e Università Cattolica di Milano)

–> Paolo Maggiolini (Università Cattolica di Milano)