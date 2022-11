Ci ha lasciato alla fine di settembre, a 72 anni, Georg Heinrich “Heini” Thyssen-Bornemisza, che è stato presidente effettivo di Reset Dialogues on Civilizations fin dalla fondazione nel 2005. Heini era un imprenditore alla guida del grande gruppo industrial TBG e si era distinto nei decenni passati per le rilevanti donazioni al Jonas Salk Institute for Biological Studies, un importante centro di ricerca di La Jolla in California, che hanno consentito, tra le altre numerose iniziative di avanguardia, di creare il NOMIS Center for Immunobiology and Microbial Pathogenesis. Con ResetDOC si era impegnato personalmente a sostenere la nostra attività nel campo del dialogo tra le culture, nella promozione del pluralismo e nella difesa dei diritti umani.

Aveva personalmente sviluppato, a partire dai nostri incontri, azioni di sostegno a intellettuali musulmani portatori di visioni liberali e riformiste e altre indirizzate al rinnovamento della cultura ambientale. Dopo la creazione nel 2008 della Fondazione NOMIS, rivolta all’innovazione nelle scienze di base e fondazionali, di cui ha tenuto la presidenza fino alla sua morte, Heini Thyssen ha lasciato la nostra associazione, ma ha continuato a seguirci e a perorare il sostegno di NOMIS a ResetDOC e alla struttura americana di Reset Dialogues.

I consigli di amministrazione di entrambe le associazioni, quella europea e quella americana, esprimono il loro dolore ai famigliari di Heini e vogliono onorare qui la sua memoria, la sua generosità e la sua passione nell’impegno per gli obiettivi che ha condiviso negli anni con noi. E manifestano il loro cordoglio ai famigliari.

Il 25 novembre 2022 il figlio Simon, insieme alla madre Katharina Kahane Meran e agli altri famigliari, ha promosso una messa per la sua memoria nella chiesa parrocchiale di Sankt Michael in Michaelplatz a Vienna.