Assaf Sharon è professore di Filosofia all’Università di Tel Aviv e ha fondato il Center for the Renewal of Israeli Democracy, un think tank che lavora per promuovere il dibattito e rinnovare il discorso politico in Israele, in particolare per quanto riguarda l’approccio alla questione palestinese e la crescente militarizzazione del Paese sotto Benjamin Netanyahu. Reset DOC ha parlato con Assaf Sharon dopo gli attacchi del 7 ottobre di Hamas in territorio israeliano e durante il successivo bombardamento della Striscia di Gaza da parte di Israele.

Il suo lavoro al Center for the Renewal of Israeli Democracy affronta problemi che abbiamo anche in molti Paesi occidentali: l’insoddisfazione verso la classe dirigente, il populismo, la crescita dell’estrema destra, la polarizzazione radicale. Ma in Israele ci sono altri fattori che rompono ogni consueta prospettiva accademica. C’è chi vuole distruggere lo Stato e c’è l’aggressione terroristica di Hamas. C’è un legame tra questi due livelli?

Per gli israeliani il collegamento è immediato: le persone associate alla riforma della giustizia e alle tendenze populiste in Israele (il governo Netanyahu ndr) sono ora ritenute responsabili di questo incredibile fallimento della sicurezza. Ma sospetto che la vostra domanda riguardi una connessione più profonda con le tendenze politiche e culturali, che in questo caso possono essere meno dirette, ma esistono comunque. Il populismo, con le sue varie interpretazioni, include spesso un aspetto anti liberale. Tuttavia, questo particolare populismo di destra, nazionalista, tradizionalista e anti liberale è accompagnato da molti autoinganni. Non è un caso che sia strettamente intrecciato con l’ascesa delle teorie del complotto, con le campagne di disinformazione, con l’istigazione.

In Israele è molto forte l’idea che chiunque sia in disaccordo con il governo di destra di Netanyahu venga immediatamente bollato come traditore, quinta colonna, amante degli arabi. Questa cultura politica, che da un lato delegittima l’opposizione o qualsiasi critica e dall’altro inonda completamente la coscienza pubblica di teorie cospirazioniste, false accuse e disinformazione, indebolisce i valori democratici. Indebolisce anche il tipo di professionalità necessaria per affrontare correttamente ogni tipo di problema. Ad esempio, nel caso di Israele, ovviamente la sicurezza è fondamentale. Nel sud (dove Hamas ha attaccato il 7 ottobre, ndr) la situazione sul piano della sicurezza è stata gestita male per molto tempo. Molte unità militari sono state gestite male e addestrate in modo inadeguato, e molte unità che avrebbero dovuto trovarsi nella regione di Gaza sono state trasferite in Cisgiordania per motivi politici.

Molti osservatori hanno già evidenziato questo problema, ma il fatto è che in questo momento c’è una battaglia da combattere per fermare Hamas, e questo richiede unità contro l’aggressione.

Ora c’è una grande tendenza a mettere a tacere la politica. Dobbiamo essere tutti uniti in questa lotta, non è il momento di fare politica. Ovviamente, questo serve gli interessi di chi viene ritenuto responsabile e penso che sia stato abbastanza efficace nell’ultima settimana, ma non credo che durerà a lungo: vedremo riemergere le divisioni e la politica per due motivi. Primo, perché ci sono idee diverse su ciò che deve essere fatto – e queste sono fondamentalmente politiche. In secondo luogo, perché l’attuale governo, e in particolare la persona che lo guida, Benjamin Netanyahu, sta fondamentalmente facendo tutto il possibile per rimanere al potere. Ogni giorno emergono nuovi incidenti e nuove storie su quanto sia impegnato a gestire la sua sopravvivenza politica piuttosto che la sicurezza e la situazione bellica. Credo che il malcontento stia crescendo. Molti dei miei amici, ad esempio, persone di centro o di sinistra, non sono mai stati per Netanyahu. Hanno però detto negli ultimi dieci giorni ‘metteremo da parte la questione e faremo ciò che deve essere fatto’. Tuttavia, continuano a vedere ciò che Netanyahu e i suoi compari stanno facendo, ecco perché penso che ci sia un crescente malcontento tra chi è disposto a mettere da parte la politica in nome della guerra, ma non vede che questa sua disponibilità è ricambiata dal governo.

Se guardiamo all’ascesa delle forze fondamentaliste in Israele legate all’interpretazione più ortodossa e rigida della religione, ci si chiede se non fosse possibile fermarla in qualche modo.

Negli anni ’90, il campo liberale in Israele era molto identificato con gli accordi di Oslo. Quando il processo di pace di Oslo è crollato nel 2000, esplodendo violentemente, il campo liberale ha perso credibilità e fiducia. Direi addirittura che ha perso la sua identità. Tutto ciò ha contribuito alla debolezza del campo liberale.

L’aspetto interessante della situazione attuale è che molte delle comunità più colpite dall’attacco a Gaza erano kibbutzim che sono molto di sinistra, molto vicini al movimento operaio e al campo della pace in Israele. Ora naturalmente queste comunità sono sotto i riflettori. Molti dei morti e dei rapiti provengono da lì. Quello che abbiamo visto nell’ultima settimana è che i ministri sono stati molto riluttanti a uscire, a impegnarsi con queste famiglie, con i rifugiati, con le comunità sfollate del sud. E quando hanno cercato di farlo, molto spesso sono stati sgridati. Quasi ogni giorno c’è un episodio di un ministro o di un altro che si reca in un centro per rifugiati o in un ospedale e viene cacciato via da questi rifugiati e dalle loro famiglie.

Guardando al passato, un primo grande cambiamento nella politica israeliana è avvenuto nel 1977, quando il governo laburista è stato votato e Begin è diventato primo ministro. Questo fu il risultato diretto del fallimento del ’73: il governo laburista, che aveva una sorta di monopolio sulla sicurezza del Paese, perse la sua credibilità con la grande disfatta della guerra dello Yom Kippur. Credo che qualcosa di simile stia accadendo ora, solo nella direzione opposta, con Netanyahu e il suo governo. Anche coloro che pensavano che fossero corrotti, inaffidabili, populisti, molti hanno detto che è vero, ma ci fidiamo di loro per la sicurezza. Netanyahu si è presentato come Mister Sicurezza per quattro decenni, ma quello che è successo sabato scorso ha completamente sfatato questa idea e la perdita di credibilità sulla sicurezza in Israele non è qualcosa da cui possiamo riprenderci.

La stessa domanda dovrebbe essere posta da parte araba e palestinese. Non si può dare la colpa solo agli israeliani per il fatto che non sia nato uno Stato palestinese. Nel momento in cui avevamo quasi raggiunto una soluzione, l’estremismo religioso di entrambe le parti ha eliminato Rabin e anche il presidente egiziano Sadat. E il processo che avrebbe potuto portare ai due Stati si è fermato.

Ricordo che nel 2006 gli americani spingevano per le elezioni nei territori palestinesi. Alcuni dicevano: c’è una seria possibilità che Hamas vinca queste elezioni. Cioè, è una cattiva idea tenere queste elezioni. Le risposte sono state due. La prima è stata: “Non preoccupatevi: Fatah, l’Autorità Palestinese, è solida, non perderà”. La seconda: “Va bene se Hamas vince, non c’è problema”. C’erano persone, soprattutto a sinistra, di estrema sinistra, che a volte avevano questa idea romantica di Hamas come una sorta di organizzazione comunitaria, in opposizione ai leader corrotti di Fatah. E naturalmente questo si è ritorto contro. Ma, soprattutto, persone come lo stesso Netanyahu e tutti i governi Netanyahu hanno visto Hamas come un partner. Netanyahu ha detto: “Hamas per noi è meglio di Fatah, perché Fatah vuole negoziare, e questo significa smantellare gli insediamenti, cedere terre in Cisgiordania, una soluzione a due Stati”. Lui stesso ha detto, parafrasando, che se si vuole impedire una soluzione a due Stati, bisogna rafforzare Hamas e indebolire l’AP.

La mia risposta alla vostra domanda è che, ai margini, ci sono dei romantici che non hanno mai apprezzato la serietà e la gravità del pericolo degli estremisti religiosi, dei fanatici, sia ebrei che musulmani. Ma soprattutto c’è una politica molto deliberata e intenzionale, che è stata la politica esplicita del governo israeliano sotto Netanyahu negli ultimi 14 anni, di rafforzare Hamas e indebolire l’Autorità palestinese perché Hamas può essere affrontata con la forza. C’è stata arroganza. Non si sono mai resi conto che Hamas poteva diventare una minaccia seria. Ci sono sempre stati questi cicli di violenza: loro lanciano razzi, noi rispondiamo con le bombe, ma non c’è una vera minaccia seria. E quindi non avevamo a che fare con un pari. Questo è esplicito: non si presta a interpretazioni. Lo hanno detto in modo molto esplicito più volte. Preferiscono Hamas perché impedisce una soluzione a due Stati.

Pensa che in futuro (forse non prossimo) Hamas possa essere de-radicalizzato? Pensa che possa essere trasformato in un attore politico capace di scendere a compromessi? Come è successo con l’IRA in Irlanda del Nord. O questo non sarà mai possibile?

Non sono un esperto di Hamas o dei terroristi islamici. Per come la vedo io, bisogna distinguere tra terroristi o resistenza armata, giustificata o ingiustificata, e organizzazioni che usano la violenza, anche indiscriminata, anche contro i civili per scopi politici, come l’IRA che lei ha citato, o l’ANC o molte altre organizzazioni del genere come l’OLP in passato. Dobbiamo distinguere questi movimenti da quelli genocidari come Daesh, per esempio, l’ISIS. Organizzazioni simili che hanno una visione del mondo e fondamentalmente un credo che include lo sradicamento di alcuni tipi di persone.

E quello che abbiamo visto da Hamas – che non è l’Hamas della sua fondazione negli anni ’80 o ’90, ma la versione attuale di Hamas, che è cambiata nel corso degli anni ed è stata influenzata in larga misura dai wahhabiti e dall’ideologia del Qatar e dello Stato Islamico – quello che vediamo ora è un tipo diverso di Hamas. È un’organizzazione genocida. Il tipo di atrocità che hanno commesso non aveva alcuno scopo politico. Sono state dirette e motivate dalla convinzione, dalla fede, dalla convinzione che uccidere gli ebrei o almeno gli ebrei israeliani sia una missione, una missione sacra. E a meno che Hamas non subisca una trasformazione radicale per tornare a essere un attore politico, e se è disposto a rispettare alcuni dei vincoli della società civile, non lo vedo diverso dallo Stato Islamico. E non credo che lo Stato Islamico sia un’organizzazione con cui si possa negoziare o trattare. Deve semplicemente essere sradicato.

Assistiamo da un lato a manifestazioni contro la politica di Israele nei Territori, che non fanno molta distinzione tra Hamas e il popolo palestinese, e dall’altro a una difesa di Israele per la quale ogni critica viene liquidata come pericolosamente antisemita. Come si può porre fine a questi atteggiamenti paralizzanti e incoraggiare un sostegno forte e saggio a Israele che mantenga una posizione moderata sulla risposta a Gaza?

È molto difficile camminare su questa linea sottile. E quando le emozioni sono così forti come in questo momento, lo è ancora di più. Tuttavia, credo che si debba essere onesti e coerenti. Trovo molto scoraggiante vedere molti dei miei colleghi e amici in Occidente, soprattutto nelle università, che trovano così difficile condannare Hamas senza esitazione per ciò che ha fatto. Lo vedo come un’immagine speculare del tipo di reazione maccartista che avete menzionato; quando chiunque esprima un qualsiasi tipo di critica a Israele o al suo governo o a Netanyahu viene immediatamente bollato come antisemita, ecc.

Vedo questi gemelli che non riescono a liberarsi di questa idea infantile e semplicistica che deve essere il bene puro contro il male puro. È sempre nero contro bianco. Dobbiamo insistere sul fatto che il mondo è più complesso di così. Nessuno è un santo e nessuno è puramente una vittima. È una situazione complessa. Alcuni dei miei amici di sinistra mi dicono che sono uno sporco sionista e che sono un apologeta del sionismo, mentre alcuni dei miei amici di destra e la maggior parte della mia famiglia mi dicono che sono un traditore e che sono un amante degli arabi, ecc. Onestamente non credo che ci sia una via d’uscita. Non credo che ci sia una soluzione. C’è solo da stare in piedi e far valere le proprie ragioni, essere onesti e coerenti. Non si può sfuggire a questo tipo di propaganda.

In una prospettiva a breve termine, pensa che ci sia ancora spazio per una de-escalation, cioè per non avere un’invasione di terra. Inoltre, c’è ancora spazio per la soluzione dei due Stati in una prospettiva a medio e lungo termine?

È molto difficile fare ipotesi. Ci sarà un’operazione di terra, ne sono quasi certo. In termini di dichiarazioni pubbliche e di aspettative, non vedo come il governo israeliano possa evitarlo. La vera domanda è se si possa evitare una rioccupazione significativa della Striscia di Gaza. La risposta al momento è sì, anche se la situazione è incerta. I militari sono molto agguerriti e pronti a conquistare l’intera Striscia di Gaza. Il modo in cui questo potrebbe essere evitato è l’ampio sforzo diplomatico che è in corso in questo momento. Se troveranno un modo per far uscire i civili invece di essere presi in ostaggio, per disarmare Hamas in qualche modo e per imporre un qualche tipo di governo a Gaza – che non sia Hamas, con il coinvolgimento internazionale – penso che forse potremo evitare una rioccupazione completa della Striscia di Gaza. Per quanto riguarda la soluzione dei due Stati, non ho mai sostenuto che la soluzione dei due Stati sia morta. Penso che sia in coma, ma non è morta. Alcuni hanno fatto questa analogia nel 1973, che è stata la peggiore debacle della difesa nella storia dello Stato, almeno fino alla settimana scorsa. Alla fine ne è uscito l’accordo di pace con l’Egitto.

Si potrebbe pensare, quindi, che tutto ciò non accadrà presto, dopo tutto. Ma se Gaza viene reinsediata e riorganizzata in qualche modo, e se si crea il giusto collegamento con la Cisgiordania, questa potrebbe essere un’apertura. Perché ciò che è davvero crollato qui è l’idea guidata da Netanyahu e dalla destra israeliana che non abbiamo bisogno di una soluzione a due Stati. Come ho detto prima, quando ho parlato del sostegno di Netanyahu ad Hamas. Quindi l’idea della destra è che non abbiamo bisogno di risolvere nulla. Non abbiamo bisogno di una risoluzione pacifica del conflitto con i palestinesi perché possiamo gestirlo. Netanyahu l’ha chiamata gestione del conflitto, e l’intero concetto è crollato sabato scorso. Questo conflitto non è gestibile: il prezzo della gestione è troppo alto. E ora in Israele questa nozione è stata completamente sfatata. Ciò che si sente nella sfera pubblica sono due serie di idee: quella più debole, per ora in Israele, è che bisogna risolvere il conflitto o avere una soluzione a due Stati. Quella più forte è qualcosa come la pulizia etnica. Non credo che sia fattibile e penso che questo sia più uno sfogo che una proposta seria. O almeno lo spero. Quindi si spera che questo possa contribuire, in un lungo periodo di tempo, alla materializzazione di una qualche forma di accordo, una qualche forma di soluzione a due Stati. Ma questo richiederà tempo e sforzi.

Immagine di copertina: il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla cerimonia per la commemorazione dei soldati caduti nella guerra arabo-israeliana del 1973, per il cinquantesimo l’anniversario. 26 settembre 2023, foto di Menahem Kahana/Afp.