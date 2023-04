Mercoledì 22 marzo si terrà a Viterbo presso l’Università della Tuscia nel Complesso San Carlo, in via San Carlo 32, un seminario internazionale dedicato a “Isaiah Berlin, il pluralismo culturale e dei valori”. L’iniziativa si svolge sotto gli auspici del XXV Congresso mondiale di filosofia che si terrà a Roma nel 2024. Vi parteciperanno Saverio Ricci, Henry Hardy, curatore delle opere di Isaiah Berlin, Alicia Steinmetz dell’Università della Florida, Alessandro della Casa, autore di una biografia di Berlin e Giancarlo Bosetti, direttore di Reset. L’iniziativa si potrà seguire in streaming, al link: https://unitus.zoom.us/j/94781769920.