Il Premio Nobel per la Pace 2023 è stato assegnato all’attivista iraniana Narges Mohammedi, 51 anni, “per la sua lotta contro l’oppressione delle donne nel Paese e la sua lotta per promuovere i diritti umani e la libertà per tutti”. Mohammedi, che attualmente sta scontando una condanna a 10 anni per “diffusione di propaganda antistatale” nella prigione di Evin a Teheran, si è battuta per i diritti delle donne e contro l’uso della pena di morte. Nel corso della sua carriera, il regime iraniano l’ha arrestata 13 volte e condannata cinque volte, per un totale di 31 anni di carcere e 154 frustate.

“Non smetterò mai di lottare per la realizzazione della democrazia, della libertà e dell’uguaglianza”, ha dichiarato Mohammedi in una dichiarazione rilasciata al New York Times dopo l’annuncio del Nobel, “sicuramente il Premio Nobel per la pace mi renderà più resistente, determinata, speranzosa ed entusiasta in questo percorso, e accelererà il mio passo”. L’attivista ha sottolineato: “Al fianco delle coraggiose madri dell’Iran, continuerò a lottare contro l’implacabile discriminazione, la tirannia e l’oppressione di genere da parte dell’oppressivo governo religioso fino alla liberazione delle donne”.

Il Premio per la pace di quest’anno riconosce anche le centinaia di migliaia di persone che nell’ultimo anno – dalla morte di Mahsa Amini – hanno manifestato contro le politiche di discriminazione e oppressione contro le donne del regime teocratico iraniano. “Il motto adottato dai manifestanti, Donna, Vita, Libertà, esprime bene la dedizione e il lavoro di Narges Mohammadi”, ha spiegato il comitato norvegese per il Nobel.

Il Premio Nobel per la Pace viene assegnato, secondo la volontà dell’inventore e industriale svedese Alfred Nobel, alla “persona che avrà svolto il maggior o il miglior lavoro per la fratellanza tra le nazioni, per l’abolizione o la riduzione degli eserciti permanenti e per l’organizzazione e la promozione di congressi di pace”. A differenza degli altri premi, il Premio per la pace può essere assegnato anche a un’istituzione. Nel corso degli anni, tra i vincitori passati ci sono stati: Ales Bialiatski (2022); Maria Ressa and Dmitry Muratov (2021); World Food Program (2020); Abiy Ahmed Ali (2019); Denis Mukwege and Nadia Murad (2018); Juan Manuel Santos (2016); National Dialogue Quartet (2015); Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai (2014); Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee and Tawakkol Karman (2011); Aung San Su Kyi (1991).

Immagine di copertina: il ritratto di Narges Mohammadi a Teheran, il 4 febbraio 2021. Foto di Reihane Taravati / Middle East Images via AFP).