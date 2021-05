Dove comincia la libertà d’espressione e dove l’offesa? Fino a che punto le democrazie occidentali dovrebbero regolare il dibattito pubblico che fluisce senza sosta nelle piazze virtuali? E quali strumenti usano i regimi autoritari ai quattro angoli del pianeta per controllare il discorso pubblico?

Sono alcune delle questioni più pressanti della nostra epoca quelle al centro dell’edizione 2021 dei Venice Seminars, il simposio annuale organizzato da Reset Dialogues on Civilizations (Reset DOC) insieme all’Università Ca’ Foscari di Venezia: Freedom of Speech, its Primacy and Challenges.

A confrontarsi in prospettiva comparata su queste sfide, da martedì 24 a venerdì 28 maggio, saranno alcuni tra i pensatori più acuti del mondo contemporaneo, provenienti da terreni culturali, nazionali e disciplinari differenti. Come ogni anno, ciò avverrà nel programma di studi di una Summer School indirizzata a un gruppo selezionato di studenti e ricercatori internazionali e, in parallelo, con i workshop e tavole rotonde aperti al pubblico più vasto che costituiscono i Seminari.

Obiettivo dell’edizione 2021 dei Venice Seminars sarà quello di porre le fondamenta per una vera e propria conversazione globale attorno agli interrogativi sempre più pressanti sule strategie e gli strumenti per contenere le fake news, i discorsi d’odio e gli eccessi della cancel culture, così come le forme vecchie e nuove di censura.

RELATORI CONFERMATI

Gilbert Achcar Giuliano Amato Devrim Kabasakal Badamchi Masooda Bano Stefano Beggiora Gautam Bhatia Matteo Bonotti Giancarlo Bosetti Daniele Brombal José Casanova David Elstein Alessandro Ferrara Daniel Gamper Timothy Garton Ash Amel Grami Elizabeth Suzanne Kassab Volker Kaul Matthew Kramer Jonathan Laurence Tiziana Lippiello Stephen Macedo Pratap Bhanu Mehta Toshio Miyake Maria Cristina Paciello Bhikhu Parekh Tim Pringle David Rasmussen Jonathan Seglow Marcella Simoni Debora Spini Cass Sunstein Francesca Tarocco Richard Quang-Anh Tran Nadia Urbinati Ananya Vajpey Michel Wieviorka Sophia Woodman

