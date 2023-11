Vi proponiamo la risposta di Seyla Benhabib alla lettera aperta firmata da centinaia di filosofi provenienti dal Nord America, dall’America Latina e dall’Europa, in cui si afferma che “agire come se la storia delle violenze fosse iniziata con gli attacchi di Hamas il 7 ottobre 2023 significa mostrare una sconsiderata indifferenza nei confronti della storia e delle vite sia palestinesi che israeliane”. Tra i firmatari, Judith Butler (University of California, Berkeley), Étienne Balibar (Kingston University), Donatella Della Porta (Scuola Normale Superiore), Nancy Fraser (New School for Social Research), Eduardo Mendieta (Penn State University), Alberto Toscano (Goldsmiths, University of London). Questo articolo è stato pubblicato originariamente su Amor Mundi, A Selection from The Hannah Arendt Center’s Weekly Newsletter.

Cari amici, cari colleghi:

Questi sono tempi bui, in cui molteplici crisi stanno scoppiando in tutto il mondo, mentre in molti ambienti si parla di una conflagrazione globale. Sono anche tempi che mettono a dura prova le relazioni umane, le amicizie e le alleanze. Ho letto molti di voi, ho insegnato a molti di voi, sono stata consulente di alcuni di voi e ho lottato insieme a voi per i diritti delle donne nelle nostre università, per l’uguaglianza tra i sessi, per il diritto delle studentesse musulmane di indossare l’hijab, per i diritti dei rifugiati e degli apolidi, e per molte altre battaglie. Ma non condivido questa lettera e molte delle opinioni in essa espresse.

Devo ai miei amici e a me stessa il dovere di un chiarimento. Lasciatemi dire innanzitutto che fin da quando ero una studentessa attivista a Istanbul, in Turchia, alla fine degli anni Sessanta, ho sostenuto i diritti del popolo palestinese all’autodeterminazione e, riflettendo sul conflitto israelo-palestinese e anche su quello arabo-israeliano – e i due non sono la stessa cosa – nel corso dell’ultimo mezzo secolo, ho sostenuto a volte uno Stato binazionale; a volte uno Stato, a volte una struttura federale.

La mia obiezione alla vostra lettera è che vede il conflitto tra Israele e la Palestina solo attraverso la lente del “colonialismo” ed eleva le atrocità di Hamas del 7 ottobre 2023 a un atto di resistenza legittima contro una forza di occupazione. Costruendo il conflitto israelo-palestinese attraverso la lente del colonialismo, si elude l’evoluzione storica di entrambi i popoli. Il sionismo non è una forma di razzismo, anche se le azioni e le istituzioni dello Stato di Israele nei confronti del popolo palestinese della Cisgiordania occupata, dei campi profughi e, naturalmente, di Gaza, sono discriminatorie sulla base della nazionalità, non del colore, e riflettono il continuo stato di emergenza che esiste tra Israele e i suoi vicini.

Storicamente, molti leader israeliani, tra cui lo stesso Ben Gurion, avevano invocato la restituzione dei territori conquistati da Israele nel 1967 perché temevano che ciò avrebbe cambiato il carattere democratico ed ebraico dello Stato. All’epoca non esisteva un’Autorità Palestinese, ma nel corso degli anni ’70 emersero diversi movimenti di liberazione palestinese, come il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, guidato da George Habash, e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, guidata da Yasser Arafat. Il nazionalismo palestinese, come molti altri nazionalismi, compreso il sionismo, è emerso nel crogiolo della lotta per il riconoscimento da parte dei suoi avversari. I nazionalismi israeliano e palestinese si rispecchiano l’uno nell’altro e, alla fine, devono convivere e condividere il territorio l’uno con l’altro.

Nella vostra dichiarazione non c’è alcun senso della storia, né delle tragedie che hanno colpito questi popoli e dei molti momenti mancati in cui un altro futuro sembrava possibile. Sebbene facciate riferimento alle “condizioni che producono violenza”, non menzionate che Yitzhak Rabin è stato ucciso da un estremista ebreo e Anwar Sadat, dopo la sua visita in Israele, è stato ucciso da un membro dei Fratelli Musulmani, il progenitore ideologico di Hamas. Scrivete: “La popolazione di Gaza ha esortato gli alleati di tutto il mondo a esercitare pressioni sui loro governi per chiedere un cessate il fuoco immediato. Ma ha messo in chiaro che questo dovrebbe – deve – essere l’inizio e non la fine di un’azione collettiva per la liberazione”. Appoggiando queste richieste, sostenete anche la posizione di Hamas come presunta avanguardia della “lotta di liberazione” palestinese. Questo è un errore colossale. Hamas è un’organizzazione nichilista che tratta la popolazione civile di Gaza come un ostaggio. Il leader dell’organizzazione, Ismail Hanniye, risiede in un hotel di lusso in Qatar, mentre i bambini nelle strade di Gaza muoiono. Certo, come ha detto Amnesty International, “Gaza è la più grande prigione a cielo aperto del mondo”, ma questo è dovuto anche al fatto che Hamas è un’organizzazione “sterminazionista”, la cui Carta approva la distruzione dello Stato di Israele. Anche voi sembrate sostenere implicitamente questa tesi quando scrivete che “se ci deve essere giustizia e pace, l’assedio di Gaza deve venire meno; l’occupazione deve finire e devono essere rispettati i diritti di tutte le persone che attualmente vivono tra il fiume Giordano e il Mediterraneo, così come quelli dei rifugiati palestinesi in esilio”. Amen! Ma vi sembra che Hamas sia un’organizzazione politica dedita al “rispetto dei diritti di tutte le persone che attualmente vivono tra il fiume Giordano e il Mediterraneo”? Questo sfida la storia e la logica. Hamas si dedica alla distruzione dello Stato di Israele; io non lo sostengo. E voi? Quale logica morale o politica guida il vostro ragionamento?

Gli attacchi del 7 ottobre 2023 non sono “solo una salva in una guerra in corso tra uno Stato occupante e il popolo che lo occupa, o come un popolo occupato che esercita il diritto di resistere all’occupazione violenta e illegale, cosa anticipata dal diritto umanitario internazionale nel Secondo Protocollo di Ginevra”, come afferma una lettera firmata da alcuni colleghi della Columbia e di Barnard. (Lettera della Facoltà della Columbia: Gravi preoccupazioni per il benessere dei nostri studenti). Si tratta di un punto di svolta non solo per il popolo ebraico in Israele e altrove, ma anche nella storia del popolo palestinese. L’uccisione di 1.300 ebrei israeliani, il ferimento di altri 3.000, la devastazione di kibbutzim e città e la presa in ostaggio di oltre 200 persone hanno creato una profonda ferita nella psiche di molti ebrei nel mondo, aggravata dalla sensazione che Israele abbia perso nel mondo dell’opinione pubblica. E così è stato: l’antisemitismo ha rialzato la testa da Parigi al Daghestan, da Cornell a Berlino. Certo, la critica a Israele e al sionismo non è antisemitismo. I gruppi ebraici di sinistra per la pace sono stati i primi a dirlo molti anni fa, all’epoca degli accordi di Oslo, alla fine degli anni ’80, e portano le cicatrici di queste lotte contro l’establishment israeliano.

Il 7 ottobre 2023 non è solo un punto di svolta per Israele e la diaspora ebraica; deve essere un punto di svolta per la lotta palestinese. Il popolo palestinese deve liberarsi dal flagello di Hamas. Gli atti di violenza compiuti il 7 ottobre 2023 – la profanazione e la mutilazione di corpi, l’uccisione di bambini e neonati, il rogo di giovani durante un festival di musica, gli stupri, gli omicidi rituali e i rapimenti – non sono solo crimini di guerra e crimini contro l’umanità, ma rivelano anche che l’ideologia islamica jihadista, che si diletta nella pornografia della violenza, ha preso il sopravvento sul movimento. La lotta per la Palestina e l’uccisione degli ebrei è ora vista come una jihad. Il Presidente della Turchia, che non perde occasione per innalzare la bandiera islamista quando gli fa comodo per coprire la sua politica autoritaria in patria, ha definito Hamas “mujehadeen” – combattenti per la Jihad – durante la celebrazione del 100° anniversario della fondazione della Repubblica di Turchia, il 29 ottobre 2023. Il popolo palestinese deve lottare contro questa ideologia distruttiva che si sta impadronendo del suo movimento.

Sì, non è solo Hamas ad aver commesso crimini di guerra; anche Israele sta per farlo a Gaza. La violenza “sproporzionata” e la distruzione della popolazione civile in condizioni di ostilità è un crimine di guerra. I bambini di Gaza sono diventati “danni collaterali”, nel freddo linguaggio delle regole dello scontro armato, e Israele deve essere condannato per non aver fatto tutto il possibile per evitare di bombardare la popolazione civile di Gaza, che pare abbia ormai superato le 9.000 unità. Ma non possiamo trascurare il totale nichilismo e cinismo di Hamas nel collocare le proprie armi e il proprio quartier generale sotto ospedali e moschee, che sanno benissimo che, se e quando saranno colpiti da Israele, provocheranno l’indignazione di tutto il mondo.

Tuttavia, sostengo l’appello a porre fine a questo crudele ciclo di violenza, quasi biblico e apocalittico nella sua ferocia, e chiedo anche un cessate il fuoco a Gaza. Il cessate il fuoco deve essere accompagnato dall’immediata evacuazione dei feriti, degli anziani e dei giovani da Gaza. Non deve esserci una seconda Nakba. I Paesi vicini e le comunità della Cisgiordania, della Giordania, dell’Egitto e di altri Paesi devono offrirsi volontariamente per accogliere i rifugiati palestinesi che desiderano fuggire da condizioni di ostilità. Ma alla fine deve essere istituito uno Stato palestinese. Ci deve essere uno scambio di prigionieri con ostaggi. Israele detiene migliaia di palestinesi nelle sue prigioni; alcuni devono essere rilasciati secondo condizioni conformi al diritto internazionale in cambio di ostaggi.

Gli accordi di Abramo, che hanno trascurato i palestinesi, devono incorporare anche loro e portare al riconoscimento definitivo dei confini dello Stato di Israele e alla creazione di uno Stato palestinese in Cisgiordania e in parti di Gaza. Il fatto che non ci sia contiguità territoriale tra Gaza e il resto dei territori palestinesi dovrà essere affrontato attraverso alcuni accordi, così come i quasi 500.000 coloni israeliani dovranno essere ritirati dai territori occupati. E questo potrebbe portare a una guerra civile in Israele.

Attualmente esistono due pericoli reali che influenzeranno qualsiasi risoluzione pacifica di questo conflitto per il prossimo mezzo secolo: la vittoria di Hamas agli occhi del mondo e la mobilitazione dell’opinione pubblica mondiale contro Israele significano anche che i membri dell’Autorità Palestinese e altri palestinesi che accettano la coesistenza con Israele sono stati messi da parte. I giovani palestinesi della Cisgiordania, impressionati da Hamas, potrebbero iniziare a seguirlo. Voci ragionevoli e onorevoli tra i palestinesi che scelgono la coesistenza pacifica, come il filosofo Sari Nusseibeh, ex presidente dell’Università di Al-Quds, e Mustafa Baghrouti, potrebbero ora essere completamente messe a tacere. La comunità internazionale, e soprattutto gli Stati Uniti, devono fermare l’emarginazione delle leadership palestinesi alternative.

Un altro pericolo, e qui mi unisco a coloro che accusano le politiche coloniali e colonizzatrici di Israele nei Territori occupati, sono gli sforzi dei partiti israeliani di destra, del Likud al governo, del fascista Itmar Ben Gwir, che è il cosiddetto Ministro della Sicurezza Nazionale, di Bezalel Smotrich, il Ministro delle Finanze, e di altri per creare “fatti sul terreno” espropriando, picchiando e torturando i palestinesi in Cisgiordania. Non intendono altro che la “pulizia etnica” della Giudea e della Samaria – i nomi biblici della terra d’Israele. Sono i legatari di una lunga linea di giudeofascismo, che nientemeno che Albert Einstein, ha denunciato, insieme a Hannah Arendt e Sidney Hook, nella lettera aperta al NY Times del 2 dicembre 1948, intitolata “New Palestine Party: Menachem Begin e gli obiettivi del movimento politico”. Scrivono:

Tra i fenomeni politici più inquietanti dei nostri tempi c’è l’emergere, nel neonato Stato di Israele, del “Partito della Libertà” (Tnuat Haherut), un partito politico molto simile, per organizzazione, metodi, filosofia politica e appello sociale, ai partiti nazista e fascista. Si è formato a partire dai membri e dai seguaci dell’ex Irgun Zvai Leumi, un’organizzazione terroristica, di destra e sciovinista in Palestina….

Un esempio scioccante è stato il loro comportamento nel villaggio arabo di Deir Yassin. Questo villaggio, lontano dalle strade principali e circondato da terre ebraiche, non aveva preso parte alla guerra e aveva persino respinto le bande arabe che volevano usare il villaggio come base. Il 9 aprile (New York Times), bande di terroristi hanno attaccato questo pacifico villaggio, che non era un obiettivo militare nei combattimenti, uccidendo la maggior parte dei suoi abitanti – 240 uomini, donne e bambini – e tenendone in vita alcuni per farli sfilare come prigionieri per le strade di Gerusalemme.

Oggi i legatari di questo partito e movimento – il Likud fu fondato da Meanchem Begin – sono al potere in Israele e hanno portato su Israele il peggior disastro dopo l’Olocausto. La comunità ebraica della diaspora deve avere il coraggio di dire queste verità e di intervenire in questo ciclo di violenza prima che la regione esploda ulteriormente in spasmi di violenza messianica da entrambe le parti.

Non sono sicura che tutto ciò che credo debba accadere si realizzerà nel prossimo futuro. Ma come filosofi dobbiamo chiarirci le idee. Come disse Kant nel 1795, anche se l’idea di una “Pace perpetua” tra le nazioni può assomigliare all’immagine di un cimitero che un locandiere olandese mise sulla sua finestra, giocando sulla parola tedesca “ewig”, che può significare sia eterno che perpetuo, non abbiamo altra scelta che sperare che attraverso i nostri principi possiamo cambiare anche il mondo.

Foto di copertina scattata al confine con la striscia di Gaza vista dal sud di Israele. 14 novembre 2023 (foto di Jack Guez/Afp).