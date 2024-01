Martedì 23 gennaio dalle ore 18 alle ore 20, presso lo Spazio Sette Libreria in via dei Barbieri 7, a Roma, la Società Italiana di Teoria Critica (SITC) organizza l’incontro “Pensiero post-metafisico, sfera pubblica, democrazia deliberativa. Riflessioni sulla filosofia di Jürgen Habermas“. All’evento, in collaborazione con Reset Dialogues on Civilizations, saranno presentate due recenti opere di Habermas: il primo volume di Una storia della filosofia e Nuovo mutamento della sfera pubblica e politica deliberativa. Sarà inoltre introdotto un libro dedicato all’autore su Genealogia del pensiero post-metafisico, che raccoglie i contributi discussi alla presenza di Habermas, nel corso di un seminario tenuto a Cortona nel 2019.

La presentazione sarà avviata da Giancarlo Bosetti e Sebastiano Maffettone. Seguiranno i commenti dei curatori e autori, Lucio Cortella, Luca Corchia, Alessandro Ferrara, Virginio Marzocchi, Stefano Petrucciani e Walter Privitera. L’incontro sarà coordinato da Marina Calloni.

—> Per partecipare all’incontro è necessario prenotarsi al seguente link.

—> Al termine dell’incontro ci sarà un aperitivo. Per fermarsi, si prega di inviare una mail di conferma a societaitalianaditeoriacritica@gmail.com.

Foto di copertina: il filosofo tedesco Jürgen Habermas, 6 agosto 2013. Foto di Louisa Gouliamaki/Afp.