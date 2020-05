Si apre martedì 26 maggio l’edizione 2020 dei Seminari di Venezia, da anni una delle iniziative di confronto filosofico e culturale di maggior successo organizzate da ResetDoc, l’organizzazione internazionale germogliata dall’esperienza di Reset.

In tempo di distanziamento sociale, anche i Seminari – organizzati in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia – “migrano” eccezionalmente online. Ma non per questo perdono i tratti fondamentali del rigore scientifico, della qualità e varietà dei relatori coinvolti e dell’attualità delle riflessioni proposte. Grazie all’infrastruttura digitale, queste saranno anzi accessibili ad un pubblico più ampio ed internazionale.

Tutte le sessioni in programma saranno infatti pubbliche e potranno essere seguite in diretta – o in differita – sul canale YouTube di ResetDoc: https://www.youtube.com/user/resetdoc.

Da Giuliano Amato a Nadia Urbinati, da Michael Walzer ad Avishai Margalit, da Lisa Anderson a Seyla Benhabib e Craig Calhoun, moltissimi anche quest’anno i relatori di spicco che si confronteranno attorno al tema chiave dell’edizione 2020 – quanto mai attuale dopo lo shock globale della pandemia: “Comunità e individuo: oltre la divisione liberale-comunitaria”.

I Seminari si svolgono in lingua inglese. Per agevolare la fruizione da parte del pubblico italiano, alcune delle tavole rotonde di maggior richiamo saranno tradotte simultaneamente anche in lingua italiana.

Per qualsiasi dubbio o informazione, è possibile rivolgersi all’indirizzo info@resetdoc.org.

Venice Seminars 2020 Programma Completo

Martedì 26 maggio

2.00 PM – 2.20 PM

Welcome

Tiziana Lippiello | Vice Rector Ca’ Foscari University of Venice

Giancarlo Bosetti | Chairman Reset-Dialogues on Civilizations

2.20 PM – 2.30 PM

Introduction

Volker Kaul: An Unresolved Strain in Liberalism and Communitarianism

2.30 PM – 4.15 PM

Michael Walzer: Libertarians and Communitarians: A Critique

Stephen Macedo: Liberalism and Neoliberalism, Communitarianism and Populism: Politics and Agonism After the Immigration Backlash

Chair: Giancarlo Bosetti

4.30 PM – 6.00 PM

Avishai Margalit: What the Experience of the Kibbutz Communal Life can Tell About the Debate between Communitarianism and Liberalism

Chunrong Liu: The Elusive Pursuit of Spontaneous Order? A Normative Reflection of Community Building in Shanghai

Chair: Tiziana Lippiello

Mercoledì 27 maggio

2.00 PM – 3.30 PM

Ananya Vajpeyi: India’s Crisis of Citizenship: How the Pandemic has Exacerbated the Erosion of Minority Rights

Toshio Miyake: ‘Cin ciun cian’: Neo-orientalism and Cultural Racialization in Italy at the Time of Covid-19

Chair: Marcella Simoni

3.45 PM – 4.30 PM

Seyla Benhabib: Democracy, Science and the State: Reflections on the Disaster(s) of our Times

Chair: Marina Calloni

4.45 PM – 6.00 PM

ROUNDTABLE: Reshaping Politics Between Populism and Solidarity

Speakers: Seyla Benhabib, Craig Calhoun, Avishai Margalit, Nadia Urbinati

Chair: José Casanova

TRADUZIONE SIMULTANEA IN LINGUA ITALIANA

6.15 PM – 7.00 PM

José Casanova: Individual and Communities: Lessons from the Global Pandemic.

Chair: Albena Azmanova

Giovedì 28 maggio

3.00 PM – 3.45 PM

Daniele Brombal & Angela Moriggi: Establishing Transdisciplinary Communities for Socio-ecological Transformations. Insights from the Belt & Road Initiative

Chair: Francesca Tarocco

4.00 PM – 5.15 PM

ROUNDTABLE: China, US, Europe and the Lessons of the Present Crisis

Speakers: Giuliano Amato, Lisa Anderson, Michael Walzer

Chair: Giancarlo Bosetti & Jonathan Laurence

TRADUZIONE SIMULTANEA IN LINGUA ITALIANA

5.30 PM – 7.00 PM

George Najib Awad: Democracy without Democrats, Identity-Formation and Religions: the Challenge of Crosspollinating Self-perception in the Post-Arabic Spring Contexts

Adam Seligman: The Tragedy of Human Rights. Liberalism and the Loss of Belonging

Chair: Alessandro Ferrara

Venerdì 29 maggio

2.30 PM – 4.00 PM

Ramin Jahanbegloo: The Individual and the Community: A Nonviolent Perspective

Craig Calhoun: Physical Distance and Social Connection

Chair: David Rasmussen

4.15 PM – 5.45 PM

Lisa Anderson: Under Duress: Community and Individual as Solace and Escape

Sudipta Kaviraj: When are We a ‘Community’?

Chair: Jonathan Laurence

6.00 PM – 7.00 PM

Presentations of the Summer School Workshops

7.00 PM

Closing Remarks

Giancarlo Bosetti | Chairman Reset-Dialogues on Civilizations