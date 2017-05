Dall’8 al 10 giugno 2017, presso la Fondazione Cini (Isola di San Giorgio, Venezia), l’Associazione Internazionale Reset-Dialogues on Civilisations inaugura a Venezia l’edizione 2017 di Reset-DoC Seminars, i dialoghi filosofici Est-Ovest svoltisi per un decennio a Istanbul.

L’incontro internazionale è organizzato in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari, la Fondazione Cini e l’università turca Bilgi. I seminari, che si svolgeranno in lingua inglese, sono gratuiti e aperti a tutti, previa registrazione sul sito resetdoc.org, entro il 31 maggio.

La conferenza sarà preceduta e accompagnata da una Summer school che inizierà il 5 giugno e che permetterà agli studenti di ottenere 6 crediti formativi (tutte le informazioni sul sito di resetdoc.org).

Titolo di quest’anno “The Upsurge of Populism and the Decline of Diversity Capital”, ovvero la crescita dei populismi che hanno incrinato la solidità di valori quali la diversità, la tolleranza, il pluralismo. Il voto francese ha interrotto una montante marea xenofoba e antieuropeista, ma una tendenza autoritaria si è fatta strada in questi decenni minacciando i fondamenti delle democrazie occidentali. Nuove forme di arroganza, chiusura e polarizzazione nel discorso politico stanno mettendo in discussione il modello plurale della costruzione democratica impensabile senza il pluralismo culturale, la moderazione nei conflitti politici, la capacità di dialogo, la mediazione e il contenimento dei contrasti.

Dopo un lungo periodo di globalizzazione economica e di espansione del cosmopolitismo culturale tra le fasce più liberali della popolazione, nella sfera pubblica e nella società, stiamo forse vivendo una fase di declino di quello che possiamo chiamare “capitale di diversità” delle democrazie occidentali? La loro capacità deliberativa è a rischio? Con il fallimento delle Primavere Arabe e l’affermarsi di regimi autoritari che hanno spezzato le speranze di molti e le promesse per un futuro democratico e pluralista, con la crisi dei rifugiati e le ondate migratorie che continuano ad investire l’Europa, dopo la Brexit e le elezioni statunitensi, il mondo occidentale invece di aprirsi alla promozione del pluralismo e contribuire a combattere i radicalismi, sta forse tornando a nuove forme di chiusura e di ripiegamento su sé stesso?

Diversi gli autori internazionali chiamati a discutere su questi interrogativi. Alla lezione magistrale di apertura di Michael Sandel (Populism, Nationalism, and the Future of Liberalism) seguiranno gli interventi di Kiku Adatto, Giuliano Amato, Lisa Anderson, Albena Azmanova, Akeel Bilgrami, Murat Borovali, Giancarlo Bosetti, Cemil Boyraz, Michele Bugliesi, Hamid Dabashi, Sara De Vido, Alessandro Ferrara, Pasquale Ferrara, Nina zu Fürstenberg, Manlio Graziano, Amr Hamzawi, Volker Kaul, Jonathan Laurence, Tiziana Lippiello, Stephen Macedo, Yves Mény, Lea Nocera, Claus Offe, Nancy Okail, David Rasmussen, Carol Rovane, Adam Adatto Sandel, Luigi Tarca, Roberto Toscano.

È necessario registrarsi. Per iscriversi a tutto o a singole sessioni del programma inviare una mail a seminars2017@resetdoc.org specificando nome, cognome e eventuali sessioni a cui si vuole partecipare.

La Fondazione Giorgio Cini si trova sull’Isola di San Giorgio ed è raggiungibile con il vaporetto della linea Actv 2 con fermata San Giorgio.

Programma

Summer School (5-10 giugno, Ca’ Foscari e Fondazione Giorgio Cini) e

Seminars (8-10 giugno, Fondazione Giorgio Cini)

Lunedì, 5 giugno

10.00 – 13.00

Volker Kaul: Populism and Identity

14.00 – 17.00 pm

Sara de Vido: Refugee Laws in Europe: Closing or Opening Borders?

17.15 – 18.15 pm

WORKSHOPS

(1) Populism and Identity (Volker Kaul)

(2) Political-Economic Resources of Populism (Cemil Boyraz)

(3) Global Authoritarianism (Manlio Graziano)

______________________

Martedì, 6 giugno

10.00 – 13.00

Lea Nocera: Trajectories of Populism in Turkey

14.00 pm – 17.00 pm

Manlio Graziano: The Geopolitical Roots of the Decline of the West

17.15 – 18.15

WORKSHOPS

(1) Populism and Identity (Volker Kaul)

(2) Political-Economic Resources of Populism (Cemil Boyraz)

(3) Global Authoritarianism (Manlio Graziano)

______________________

Mercoledì, 7 giugno

10.00 – 13.00

Stephen Macedo: Liberal Nationalism?

14.00 – 15.30 pm

WORKSHOPS

(1) Populism and Identity (Volker Kaul)

(2) Political-Economic Resources of Populism (Cemil Boyraz)

(3) Global Authoritarianism (Manlio Graziano)

16.00 pm – 19.00 pm

Cemil Boyraz: Political-Economic Sources of Populism Today

______________________

Giovedì, 8 giugno

10.00 – 13.00

Yves Mény: Populism and Democracy

14.30 – 15.00

Michele Bugliesi, Rector of Ca’ Foscari University of Venice

Giancarlo Bosetti, Director of Reset DOC: Introduction

15.00 – 16.15

Michael Sandel: Populism, Nationalism, and the Future of Liberalism

Chair: Giancarlo Bosetti

16.20 pm – 18.30 pm

Tiziana Lippiello: The Paradigms of Religious and Philosophical Plurality: The Return of “the Sacred” in the Globalized World and the Chinese Example

Alessandro Ferrara: Political Liberalism, Indigenous Unreasonability and Post-Liberal Democracy

Cemil Boyraz: Neoliberal Populism at Work: The Foundation of “Public Relations and Communication” Centers in Turkey

Chair: Manlio Graziano

18.30 pm – 19.15 pm

WORKSHOPS

(1) Populism and Identity (Volker Kaul)

(2) Political-Economic Resources of Populism (Cemil Boyraz)

(3) Global Authoritarianism (Manlio Graziano)

______________________

Venerdì, 9 giugno

9.30 – 11.10

Luigi Tarca: The Right to be Right: Recognizing the Reasons of Those who are Wrong

Adam Adatto Sandel: What is an Open Mind?

Chair: David Rasmussen

11.20 – 13.20

Yves Mény: Back to ‘Basics’: Populist Primitivism in Modern Societies

Akeel Bilgrami: What is this ‘Populism’?

Chair: Lucio Cortella

14.20 pm – 16.00 pm

Murat Borovalı: Ad Hominem Argumentation in Politics

Stephen Macedo: Liberalism, Social Solidarity, and Diversity in a Globalizing World

Chair: Sara de Vido

16.10 pm – 17.30 pm

ROUNDTABLE: Populism in Europe and the United States

Giuliano Amato, Lisa Anderson, Akeel Bilgrani, Manlio Graziano, Michael Sandel

Chair: Roberto Toscano

17.30 pm – 18.30 pm

WORKSHOPS

(1) Populism and Identity (Volker Kaul)

(2) Political-Economic Resources of Populism (Cemil Boyraz)

(3) Global Authoritarianism (Manlio Graziano)

______________________

Sabato, 10 giugno

9.30 – 11.10

Albena Azmanova: The Populist Catharsis

Claus Offe: Referendum vs. Institutionalized Deliberation

Chair: Volker Kaul

11.15 – 12.15

Hamid Dabashi: Are there any People in Populism?

Chair: Giorgio Cesarale

12.15 – 13.00

Presentations of the Summer School Workshops

14.00 – 15.45

Amr Hamzawy: Egypt’s Blend of Religious and Nationalistic Populism

Lisa Anderson: Bread, Dignity and Social Justice: Populism in the Arab World

Chair: Lea Nocera

15.50 pm – 17.00 pm

ROUNDTABLE: Global Authoritarianism and the Future of Democracy

Hamid Dabashi, Jonathan Laurence, Claus Offe, Nancy Okail, David Rasmussen

Chair: Pasquale Ferrara

Il programma può essere soggetto a modifiche. Per ulteriori informazioni e orari, consultare il sito resetdoc.org, o scrivere a seminars2017@resetdoc.org