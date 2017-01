a- A+ Tweet

A volte viene il dubbio che le parole siano più sapienti degli uomini che le usano, o almeno più ricche di significato e di sfumature, e non occorre per questo rivalutare Isidoro di Siviglia e i suoi Etymologiarum libri. Ci sono parole ambigue, che sembrano ambigue, e forse sono invece straordinariamente capaci di rendere l’ambiguità delle cose.

A proposito di rivoluzione, nella Enciclopedia Treccani online si legge:

Nell’uso scientifico, per un corpo in movimento intorno a un altro corpo, lo stesso che “giro completo”, e anche il relativo moto.

Nell’uso figurato, mutamento radicale di un ordine statuale e sociale, nei suoi aspetti economici e politici.

Pare davvero strano che l’uso figurato del termine significhi l’esatto contrario dell’uso scientifico. O forse non si tratta di contrari, ma dell’interazione tra tensioni e spinte differenti.

La rivoluzione francese ha segnato la fine dell’antico regime e ha posto le basi della democrazia moderna oppure ha riportato le cose al punto da cui erano partite, con un caporale che non lotta per libertà, fraternità e uguaglianza, ma riesce a farsi nominare imperatore?

La rivoluzione russa ha segnato la fine del potere zarista e di secolari rapporti sociali ed economici oppure ha portato alla nuova forma di zarismo contemporaneo e al nuovo spazio per capitalisti selvaggi e mafie dai vari interessi?

Gli esempi possono moltiplicarsi, ma è interessante osservare, da questo punto di vista, anche il nostro piccolo mondo di questi anni.

Nel 1993, Mario Segni e altri spiegarono che occorreva diminuire il numero delle preferenze esprimibili al momento delle elezioni, perché veicolo di corruzione e di infiltrazioni mafiose; si aprì la lunga strada della rivoluzione maggioritaria contro i residui proporzionali cui si attribuiva gran parte del malaffare della famosa prima repubblica. Si discusse sulla differenza tra maggioritario e uninominale, tra scontro di coalizioni e bipartitismo, si arrivò alle liste contraddistinte dal nome del candidato alla direzione del governo, nacquero i grandi schieramenti di centro(-)destra e centro(-)sinistra e, per non farci mancare nulla, si discusse anche sulla necessità o meno del trattino.

Il lungo percorso della rivoluzione che doveva condurre a un sistema elettorale e politico simile a quello britannico dove gli elettori conoscono i due candidati che si scontrano, per cui possono chiedere conto del loro comportamenti, ha condotto a una strana situazione.

Molti oggi spiegano che senza le preferenze diminuisce la democrazia e aumenta il potere delle segreterie dei partiti, molti dicono in questi giorni che una dose maggiore di proporzionale consente di rappresentare meglio le diverse componenti della vita sociale, culturale e politica. Il cammino verso il bipartitismo porta in questi giorni alle consultazioni con il presidente della repubblica ben 23 gruppi presenti in Parlamento.

E la rivoluzione? La rivoluzione è compiuta, non nel secondo senso indicato nella Enciclopedia Treccani, ma nel primo, quello di giro completo.