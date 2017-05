Il dibattito si è aperto e si comincia a discutere, anche sui giornali, della necessità di introdurre forme di numero chiuso, programmato – o come lo si voglia definire – per le facoltà umanistiche ed è sicuramente serio l’argomento secondo cui i corsi di laurea in filosofia, lettere e affini non devono essere considerati il rifugio di chi non sia riuscito a superare i test di ingresso per corsi di laurea più seri e impegnativi.

È affascinante, ma anche assai faticoso, vivere questi anni in cui, su un versante, si sentono addirittura proposte di superare il prodotto interno lordo – famigerato pil – come indicatore dello sviluppo di un paese per sostituirlo con indici che tengano conto addirittura della felicità delle persone, mentre, sull’altro versante, si perde completamente di vista il senso e l’utilità della cultura, del senso critico, del gusto – o affini – per la vita individuale e sociale.

Sto coordinando in queste settimane due laboratori in cui si discutono questioni riguardanti la filosofia medievale e a cui partecipano anche studenti che probabilmente si sono iscritti al laboratorio perché non erano riusciti a iscriversi ad altri laboratori più interessanti. Qualcuno di loro ieri mi ha detto di avere scoperto un momento della storia della filosofia e un modo di discuterne cui non aveva mai pensato e mi ha addirittura ringraziato per quello che, in fondo, non è che il mio lavoro.

Mi devo augurare che cresca il numero di persone che intende dedicarsi professionalmente alla medievistica? Spero proprio di no, perché non credo ci voglia un economista o un sociologo per capire che non si tratta di un settore a forte sviluppo futuro. Mi devo augurare allora che cresca il numero di quanti si rendono conto del ruolo essenziale della conoscenza del pensiero medievale per capire la nostra storia e il nostro destino? Spero proprio di no, perché credo che del pensiero medievale si possa assolutamente fare a meno.

Mi auguro solo che aumenti, almeno di uno, il numero di persone che, scoprendo cose prima non sospettate nella millenaria vicenda del pensiero umano, sia più attrezzato a valutare criticamente opinioni precostituite o pregiudizi, in qualunque campo capiti di incontrarli. Poniamo per ipotesi che ci si sia incontrati perché aveva fallito test di ingresso ad altri corsi di laurea o perché pensava fosse un percorso di tutto riposo per arrivare al famoso pezzo di carta; e poniamo per ipotesi che nella sua vita futura lavori alla cassa di un supermercato, in un’officina di autoriparazioni o in una multinazionale che produce oggetti da giardino. Non credo proprio che possa essere più felice perché ha un vago ricordo di chi fosse Duns Scoto o perché ha discusso con altri dell’argomento ontologico di Anselmo d’Aosta.

Ma spero abbia arricchito il proprio senso critico e la sua capacità di guardare il mondo almeno di una quisquiglia o di una pinzillacchera.

Dopo tanti anni passati in mezzo alle parole e ai libri, viene una sorta di stanchezza e di rifiuto e capita talvolta di pensare quanto sarebbe stato meglio fare qualcosa di produttivo, arrivare alla sera vedendo di fronte a sé magari una sedia e sapere che la si è fatta, che è finita e che sarà certamente utile a chi avrà voglia di usarla per sedersi. E tuttavia, di fronte a questi dibattiti basati sulla efficienza, sulla produttività, sulla relazione con il mondo produttivo, viene da rivalutare la inutilità del lavoro cui si è avuto il privilegio di dedicarsi. Capire qualcosa di filosofia o di storia della filosofia, anche se si è improduttivi fuori-corso da anni, non rende più ricchi, più felici, più saggi, ma sono sicuro che, a lungo andare, rende migliore la società in cui viviamo.

“Sono tempi cattivi, tempi penosi!” si dice. Ma cerchiamo di vivere bene e i tempi saranno buoni. l tempi siamo noi; come siamo noi così sono i tempi. (Agostino, Sermo 80.8.)