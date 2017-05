Italia e Spagna, confronto impietoso sulle pensioni

L’Italia assomiglia alla Spagna? La domanda viene posta spesso ad uno straniero che si è stabilito in terra iberica come chi scrive. La mia risposta è sempre la stessa: NO. I due paesi sono profondamente diversi. Non in tutto naturalmente. Ma certamente sono diversi in un punto: il senso dello Stato e la trasparenza della cosa pubblica.

Due esempi per spiegare questa tesi? Il primo è senza dubbio il “berlusconismo”. Dicono gli spagnoli: già ma Berlusconi è destinato a passare. Difficile rispondere che Si, che il “dopo Berlusconi” sarà molto diverso dal “durante Berlusconi”. Il secondo è la tematica cruciale dello Stato sociale. Si veda in proposito la situazione pensionistica, ovvero una delle gambe del Welfare, sempre più importante e delicata, insieme a quella sanitaria, visto il continuo aumento dell’età media (malgrado l’arrivo degli immigranti tanto invisi). Qui non si tratta più di opinioni politiche personali come nel caso del berlusconismo. Ma di cifre. Cifre sorprendenti. A prima vista incomprensibili. In Spagna la pensione massima (corrisposta al cittadino da un organismo pubblico analogo al nostro INPS) viene stabilita dal Parlamento ogni anno nell’ambito della Finanziaria (ora Patto di Stabilità).

Bene: alla fine del 2013 la pensione massima annuale (sottolineo: annuale) per il 2013 è stata stabilita nella cifra di 35.673 Euro/anno distribuita in 14 mensilità. Il confronto con la situazione italiana è a dir poco sbalorditivo. In Italia non vi è un limite alla pensione massima. C’è chi, come un ex manager della Telecom, arriva a percepire più di 90 mila euro al mese. Si moltiplichi questa cifra per 13 mensilità e si vedrà che il signore in questione ha una pensione pari a circa 33 volte la pensione massima spagnola. Viene voglia di chiedere alla Merkel di intervenire per equiparare la situazione delle pensioni italiane a quella europea.

Scherzi a parte, non vi è dubbio che una delle ragioni per cui l’Italia ha il debito pubblico rispetto al PIL più alto d’Europa dopo la Grecia e, al tempo stesso, un altissimo grado di inefficienza della pubblica amministrazione, sia da amputare al modo scellerato e corrotto con cui è stato fin qui amministrato lo Stato sociale. Le “caste” – sia chiaro: di tutte le tendenze – hanno tirato dal loro lato la coperta del Welfare. Senza rispettare l’interesse generale. Nel disprezzo della cittadinanza. Con la complicità e l’omertà di chi avrebbe dovuto vigilare e contestare.