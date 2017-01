Ferragosto brasiliano

a- A+ Tweet

Particolare questo ferragosto, sia per il clima sopportabile – mentre si sentono dibattiti sull’incremento delle temperature – sia per l’onnipresenza di uno straordinario romanzo popolare che si snoda soprattutto durante le notti, raccontando fantastiche vicende che si realizzano in terra brasiliana. Ogni quattro anni infinite polemiche accompagnano l’incombere delle olimpiadi, sui costi, sui sospetti di doping, su vicende politiche che hanno portato di tanto in tanto ai famosi boicottaggi o all’esclusione di decine di atleti, come è accaduto questa volta con quelli russi. In questi giorni, oltre tutto, si sente incombere il pericolo che manifestazioni di questo genere possano essere un invito per azioni terroristiche.

Ma poi i giochi iniziano e, anche se non si potranno mai dimenticare le immagini drammatiche di altre edizioni, come Monaco 72 con la strage di israeliani e palestinesi, prevale il romanzo popolare. Professionisti che si arrabbiano come dilettanti qualunque, dolci ragazze che piangono di gioia o di delusione, ma anche ragazzoni palestrati che piangono per la vittoria, la sconfitta, la stanchezza, la rabbia.

Finalmente la tuffatrice italiana vince una medaglia olimpica, il nuotatore simpatico trionfa nel nuoto di fondo in piscina, mentre in mare aperto la fondista italiana viene pucciata – da piccoli dicevamo così – da una francese che finalmente ci fa sentire superiori ai cugini e viene giustamente squalificata, incredibili giovani e meno giovani distruggono piattelli con le loro carabine o colpiscono un bersaglio grosso come un’unghia posto a 50 metri. Storie, vicende di vita, emozioni, intrecci familiari di campioni fidanzati con campioni o figli di campioni. La retorica sempre uguale e sempre nuova delle cerimonie inaugurali che, riviste in ordine cronologico, consentirebbero di cogliere alcuni dei mutamenti politici, ideologici e culturali dell’ultimo secolo.

E quest’anno il trionfo della tecnologia è arrivato fin sul nostro tavolo: la famosa app predisposta dalla rai consente di sentirsi in una grande sala regia con decine di collegamenti paralleli a nostra disposizione, comprese infinite occasioni di guardare quegli sport che si vedono solo ogni quattro anni, come la pallamano, l’hockey su prato o l’ineffabile badminton che – anche se non manca mai chi ricorda la sua diffusione in gran parte del mondo orientale – mi commuove ogni volta perché ricorda alcune foto sbiadite di mia madre che gioca con sua sorella sull’aia della cascina del Monferrato.

Nel punto più alto della, per altro millenaria, storia dei panem et circenses, nel cuore dello spettacolo capitalistico globalizzato, si annida comunque il romanzo popolare, la commozione, la voglia di vedere il giamaicano più veloce del mondo che vince, balla, recita, saluta, si mette in posa al centro della pista. E poi arrivano loro due, la medaglia d’argento femminile nei tuffi e il suo fidanzato, cinesi e belli. Ora corrono voci che fosse tutta una recita, una finta, ma non voglio saperlo, anche perché, per quanto ne so, potrebbero essere finti anche i tuffi, le corse, i salti; voglio commuovermi guardando quella scena fantastica. altrimenti che agosto sarebbe, che olimpiadi sarebbero. La ragazza cinese che ha vinto l’oro trascina con sé l’italiana che ha vinto il bronzo, per lasciare sola l’altra cinese che ha vinto l’argento; si avvicina il fidanzato e davanti a tutto il mondo le chiede di sposarlo, arrivando a inginocchiarsi davanti a lei per offrirle l’anello, lei accenna un sì con la testa e si abbracciano tra gli applausi della folla.

E allora? Finte forse le olimpiadi, finte forse le gare, finta anche la dichiarazione d’amore? E che fa? È finto certamente, ma è meraviglioso il romanzo popolare.