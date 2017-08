La campagna del Monferrato era assolata e silenziosa nel primo sabato di agosto. D’estate i rumori della vita dei campi cominciano presto, in quella che per noi cittadini è piena notte, e quando la giornata per noi comincia si diffonde invece il silenzio, le voci si fanno basse perché il caldo va affrontato con calma, lentezza, sottovoce. Un cane abbaia per accogliere festosamente sull’aia, una carezza e una coda che si agita, un muggito tranquillo dal buio della stalla, una gallina che becca quietamente qualcosa che solo lei riesce a vedere. Qualche albero, sui limiti dell’aia, invita nella sua ombra a sedersi, a bere un bicchiere d’acqua, a sfogliare un giornale, a leggere un libro. La radiolina rimane spenta per non turbare il silenzio estivo, ma da qualche parte arriva il suono di inizio di un giornale radio, strano perché fuori orario; e allora si accende la radio: giornale radio, edizione speciale, notizie tragiche da Bologna. Sono da poco passate le dieci e venticinque di sabato due agosto 1980 e tutta quella pace non ha più alcun senso.