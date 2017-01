a- A+ Tweet

È impossibile non essere d’accordo che sia di grande importanza quanto successo ieri in molte chiese cristiane con la partecipazione di migliaia di musulmani – 23000 dice Repubblica – per partecipare a un momento di preghiera comune e di condanna dell’assassinio di padre Jacques Hamel a Rouen. Si tratta sicuramente di un gesto inequivocabile di lontananza dalle tentazioni fondamentaliste che percorrono i nostri giorni, cui fa eco la netta dichiarazione di papa Francesco, secondo cui non siamo di fronte a una guerra di religione, anche se la negazione assoluta della possibilità di guerre di religione potrebbe sollevare qualche problema, almeno dal punto di vista storico.

Nessun dubbio che vedere musulmani e cristiani pregare insieme sia di gran lunga meglio delle immagini che negli ultimi mesi hanno spesso fatto pensare al rischio di una frattura insanabile, anche se un nocciolino di contraddizione si può intravedere in una manifestazione prettamente religiosa in risposta a una violenza che si esclude essere religiosa.

Negli ultimi mesi, Giuseppe De Rita, il sociologo che spesso riesce a fotografare, in formule tanto sintetiche quanto eloquenti, le situazioni che analizza dal punto di vista scientifico, ha ripetuto che la nostra situazione attuale è caratterizzata da crescenti bisogni di sicurezza e di certezze. Ne trae conseguenze sul piano politico, sottolineando le inclinazioni verso una verticalizzazione del comando e del potere, opposta alle forme di mediazione che hanno caratterizzato altre stagioni della nostra storia. La dialettica tra certezza e sicurezza pare applicabile anche alle vicende legate al terrorismo diffuso di questi mesi: da un lato ricerca di una possibile certezza in nome della quale arrivare fino al sacrificio di sé e, dall’altro, bisogno di sicurezza di chi si sente minacciato nella stessa vita quotidiana, in nome della quale arrivare fino al sacrificio di alcuni aspetti della propria libertà.

Per questo c’è qualcosa di inquietante nelle immagini di parroci e vescovi cattolici che abbracciano con gioia musulmani più o meno autorevoli. Viene da pensare che in casa propria ognuno dei due soggetti insiste sulla necessità di certezze e sta riconquistando posizioni che erano sembrate vacillare sotto la critica dei famigerati nemici, moderni e post-moderni, rappresentati da laicismo, storicismo, relativismo. Se proprio questa ricerca di certezze suscita il bisogno di sicurezza, è almeno inquietante pensare che a offrirla siano gli stessi soggetti, questa volta stretti gli uni agli altri.

Da soli perseguono certezze che, essendo diverse, possono logicamente suscitare contrapposizioni; insieme offrono un’ipotesi di sicurezza che quelle contrapposizioni intende mitigare. La storia, anche se non piace, si è avviata su questa strada e forse conviene impegnarsi per aiutarla a cambiare direzione.